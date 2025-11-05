美經濟數據優於預期 美股4大指數反彈收高、台積電ADR續跌

美股主要指數週三反彈收漲；台積電ADR下跌0.10美元，跌幅為0.03％，收在293.95美元。（示意圖：motion elements）

美國企業財報表現亮眼，加上經濟數據優於預期，美國小非農ADP報告就業報告終結連2月的負成長，提振投資人信心，緩解對於科技股估值過高的疑慮，美股主要指數週三反彈收漲。（請聽AI報導）。

美國ADP小非農就業報告週三出爐，10月美國私人企業新增就業人數為4.2萬人，為自7月以來首次出現月度增長，並高於市場預期的3萬人。同時，9月的淨流失就業人數被上修至2.9萬人。

道瓊工業指數週三上漲225.76點，漲幅為0.48%，收在47311.00點。標普500指數上漲24.74點，漲幅為0.37%，收在6796.29點。那斯達克指數上漲151.16點，漲幅為0.65%，收在23499.80點。費城半導體指數上漲210.69點，漲幅為3.02%，收在7190.27點。台積電ADR下跌0.10美元，跌幅為0.03％，收在293.95美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。