美經濟數據強勁！美股標普500指數再創新高、台積電ADR漲1.25％

[Newtalk新聞] 最新經濟數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁，儘管這可能使聯邦準備理事會（Fed）暫緩進一步降息，但在市場對年終「耶誕行情」的期盼下，美股四大指數23日仍同步收高，標準普爾500指數收盤再創歷史新高。台積電ADR上漲3.67美元，漲幅為1.25％，收在296.95美元。

綜合外媒報導，美國商務部表示，美國第三季經濟成長率（GDP）達4.3%，優於第二季3.8％與分析師預估的3.3％，為自2023年第三季以來的最快增速，主要得益於強勁的消費支出及淨出口額支持。不過，美國經濟數據表現亮眼也使市場對於降息的預期稍微降溫。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場仍普遍認為聯準會明年將降息。市場預估明年1月降息1碼的機率降至15.5％，按兵不動機率為84.5％。美股23日表現回穩，已連續第4個交易日上漲，人工智慧（AI）相關股票延續近期的漲勢，輝達上漲3%，成為標普500指數的最大動力，亞馬遜上漲1.62%、Alphabet上漲1.48%、博通上漲2.3%。

美股23日收盤，道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，收在48442.41點。標普500指數上揚31.30點或0.46%，收在6909.79點。以科技股為主的那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收在23561.84點。費城半導體指數上揚38.97點或0.55%，收在7184.54點。

