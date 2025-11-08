美經濟疑慮升高! 美股4大指數漲跌互見、台積電ADR跌0.95%連4跌
[Newtalk新聞] 美國政府持續停擺打擊市場信心，美國股市7日走勢震盪，美股4大指數多數收跌。道瓊工業指數小漲74.8點、0.16%，科技股為主的那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%，費城半導體指數下跌1.01%，台積電ADR收低0.95%，收在286.50美元。
綜合外媒報導，美國會僵局導致美國史上時間最長的聯邦政府停擺，這段期間投資人對美國經濟的擔憂日益加劇。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer））7日提出重新開放政府的協議計畫，但共和黨迅速回絕。美國聯邦政府關門邁入第38 天之際，美國本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂。
密西根大學7日公布的調查顯示，消費者信心指數接近歷史最低水準。而在一天前，有市場研究公司發布報告指稱，10月份的裁員數量達到22年來的單月最高水準。因投資人難以獲得任何經濟數據，美國勞工統計局原定7日發布非農就業報告，但連續第二個月未能如期發布。
美股7日收盤，道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。以科技股為主的那斯達克指數下跌49.45點，或0.21%，收在23004.54點。費城半導體指數下跌71.031點，或1.01%，收在6947.363點。
