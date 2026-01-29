美經濟穩健聯準會維持利率不變 鮑爾暗示短期內不急於降息

美國聯準會（Fed）星期三決定維持利率不變，符合市場預期。聯準會主席鮑爾表示，美國經濟表現穩健，而且通膨與就業風險均已降低，這可能意味著在進一步降息前，還需等待一段時間。（請聽AI報導）

根據路透社報導，在聯準會兩天會議結束後，鮑爾舉行記者會表示：「經濟再次以強勁表現讓我們感到驚訝。」

聯準會決策官員以10比2的票數，將基準利率維持在3.50%至3.75%區間。鮑爾指出，鑒於內部對這項決定有廣泛支持，聯準會目前處於有利地位可以評估何時或是否需要再次降息。勞動市場走弱或通膨率回落到聯準會2%目標，都是可能的情況。

自聯準會去年12月決定連續第三次降息以來，鮑爾表示：「通膨上行風險與就業下行風險都已減弱，但這些風險依然存在。我們認為目前的政策處於良好狀態。」

鮑爾預期關稅帶來的影響將在今年年中消退。如果沒有如預期發生，恐造成未來通膨更難以控制。不過，鮑爾強調，目前通膨預期仍受控制，讓聯準會得以特別關注市場是否保持穩定。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。