美網媒：川普稱伊朗主動致電擬進行談判

美國總統川普表示，伊朗表示希望與美方會談，川普也答應了，雙方正在積極磋商會談時間。

根據美國一個政治新聞網站報導，在美國與伊朗關係急遽白熱化之際，美國總統川普在美東時間11日表示，伊朗已經主動致電給他，提議就核協議進行談判，目會議正在安排當中。（葉柏毅報導）

川普美東時間11日，在空軍一號受訪時表示，伊朗目前表達，希望能與美方會面；目前，雙方也正在安排會面當中。

川普並表示，他每小時都會收到伊朗局勢更新會報，並暗示情勢正開始越過他為伊朗政權所設的紅線。川普先前曾表示，如果伊朗政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。這篇報導引述以色列情報指出，已經有超過1000名示威者，遭到殺害。

川普說，美國目前「非常嚴肅」看待伊朗國內所發生的事，軍方正在研議，考慮要對伊朗採取「非常強硬的選項」，川普預計13日將與國安團隊召開會議，討論對伊朗的下一步舉措。

自伊朗去年12月底爆發示威潮以來，川普一直發言支持抗議者，並稱伊朗人民正在尋求自由，而美國準備提供協助。