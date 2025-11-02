美網站只寫與林信義短暫説話 方恩格：連台灣或中華台北都不寫

由韓國主辦的2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」1日結束，我方代表林信義表示，與美國財政部長貝森特40分鐘會晤中談的議題很廣，貝森特很想了解台灣打造高科技半導體產業的過程，「他聽得津津有味」。不過，國際政治觀察家方恩格律師指出，根據美國財政部發文，說與林信義spoke briefly（短暫説話），連「台灣」或「中華台北」代表都不寫。

由韓國主辦的2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」，當地時間1日午間結束，林信義下午在韓國慶州召開國際記者會，說明此次與會過程及成果，並接受記者提問。

廣告 廣告

林信義說，與美國財政部長貝森特40分鐘會晤中談的議題很廣，包括科技合作、供應鏈安全等，貝森特對臺灣半導體的發展過程非常有興趣也很有耐心，想了解臺灣如何建立高科技聚落以及發展的歷史脈絡。林信義還透露，「他聽得津津有味」。

國際政治觀察家方恩格律師在臉書指出，美國財政部發文說財政部長與林信義spoke briefly（短暫説話），連「台灣」或「中華台北」代表都不寫。我外交部則用great discussion（很棒的討論）來形容，而且列出兩位討論的幾個議題。相對於日本首相高市早苗，不但貼合照，也有點名台灣。

【連回中時新聞網原文】