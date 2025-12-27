美網紅見台灣夜市1特點超震驚 大讚台灣：在美國10秒就會消失

近日士林夜市一處地瓜球攤位的經營方式意外引發討論，也讓曾登上網紅節目的美國YouTuber兼退役軍人Topher直呼難以置信。（圖／翻攝自KT story YouTube）

台灣夜市聚集各式在地小吃與娛樂攤位，也已成為外國旅客來台體驗生活文化的重要場域。近日士林夜市一處地瓜球攤位的經營方式意外引發討論，也讓曾登上網紅節目的美國YouTuber兼退役軍人Topher直呼難以置信，大讚台灣治安與社會信任程度。

有網友日前在社群平台Threads分享，自己在士林夜市看到一家地瓜球攤位張貼告示，內容寫著老闆臨時有事前往艋舺約一小時，期間開放顧客自行裝袋、付款與找零。

告示上也清楚標示價格，一份50元、10顆地瓜球，但提醒若使用大鈔恐怕無法找錢。該名網友感嘆，這樣的場景在台灣似乎並不突兀，甚至笑稱：「比起攤位，大家好像更擔心雨傘會不會被拿走。」

廣告

此事也引起「美國大叔」Topher的注意，他特地拍攝影片分享自己的震驚心情，直言在美國幾乎不可能發生類似情況。「如果是在美國，東西和錢10秒內就會消失，」他表示，尤其在紐約等大城市，即使只離開短短幾分鐘也非常危險。

Topher實際走訪該地瓜球攤位消費，並與老闆交談。攤位老闆受訪時說明，自己暫時離開時，隔壁攤商會幫忙留意狀況，過去也從未發生過金錢短少或物品遺失的問題。

對此，Topher進一步分享他眼中的台灣夜市文化。他認為，台灣社會很少看到偷竊、暴力或失序行為，民眾也不會酗酒鬧事，整體氛圍相當平和安全，「在美國真的無法想像有這樣的夜市環境，東西就這樣擺著卻沒人動。」

Topher也指出，這起地瓜球攤位事件正好反映出台灣高度的社會信任與人情互助，是一種在世界各地都相當罕見的特質，「即使在歐洲也不常看到，這正是台灣如此特別、也很適合生活的原因之一。」



