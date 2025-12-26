美網紅1.7億元買一張皮卡丘卡 柏金包與凱莉包走勢強過黃金 讓年輕富豪著迷的非主流投資

從知名YouTuber成功轉型為企業家的羅根．保羅（Logan Paul），近日公開談及自己最具代表性的投資決策之一──以530萬美元（約新台幣1.7億元）購入一張極為罕見的寶可夢收藏卡。他直言，年輕世代不應被「只能投資股市或買房」的傳統觀念所限制，非主流資產在某些情況下，可能反而更具吸引力。



保羅於12月23日登上美國財經節目《The Big Money Show》受訪時，親自提及這張PSA評分為9分的「皮卡丘插畫家」寶可夢卡片。他表示，當年完成交易時，該卡片即被認定為史上成交價格最高的寶可夢卡，並因此獲得金氏世界紀錄認證。

長期、非傳統的投資配置



根據保羅的說法，這筆交易發生於2022年，當時他已將該卡視為一項長期、非傳統的投資配置。他透露，計畫於2026年初將卡片送上拍賣市場，期望屆時能透過市場需求與稀缺性，回收甚至超越當初投入的金額。

廣告 廣告

羅根．保羅最早與弟弟傑克．保羅以YouTube平台走紅，之後事業版圖持續擴張，橫跨Podcast主持、職業摔角與品牌經營等領域。他不僅成為WWE擂台上的話題人物，也與YouTuber KSI共同創立能量飲品牌Prime，在年輕族群中具備高度辨識度。

談到投資觀點時，保羅指出，收藏品市場在過去20年的整體表現，並不遜於股票市場，甚至在部分品項上呈現明顯超越。他認為，對於感到被高房價與資本門檻排除在股市與房市之外的年輕人而言，收藏卡、運動紀念品等非傳統資產，可能是較容易理解與參與的切入點。

保羅強調，年輕時具備承擔風險的本錢，不必過度畏懼非主流投資。「如果你有資金，尤其還年輕，就不該害怕嘗試不同的投資與消費選擇，」他表示，並點名收藏卡、體育紀念品與部分奢侈品，可能比傳統保守型投資更符合個人價值與興趣。

非傳統資產迅速竄紅



近年來，這類非傳統資產在年輕投資者之間迅速竄紅，其價格多半由「稀缺性」與市場話題性所驅動。根據《紐約郵報》報導，愛馬仕的柏金包與凱莉包，近年價格走勢甚至被指表現優於黃金，成為另類資產配置的代表案例。

這類高端奢侈品與頂級收藏品，皆仰賴品牌控量與市場稀缺性維持價值。保羅表示，他正是看中這一點，才對該張寶可夢卡在2026年2月拍賣時的潛在表現抱持高度期待。他形容這張卡「世界僅此一張」，並指出其在PSA評級體系中屬於頂級存在。

除了投資層面，這張卡片也曾成為保羅個人形象的一部分。他過去曾將卡片鑲嵌於一條價值7.5萬美元的鑽石項鍊中，公開配戴亮相。儘管如此，保羅也提醒，並非所有收藏品都具備長期保值能力，市場波動與品項選擇同樣關鍵。他表示，自己只鎖定供給極度稀少、品質與象徵意義皆位於金字塔頂端的收藏標的。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

