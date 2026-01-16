美緊掐晶片命脈 白宮還有後手

美國政府14日對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25％關稅，白宮匿名官員透露，這僅是保護美國半導體產業的「第一階段」；另有美國國會議員致函商務部示警，目前全球記憶體短缺，然而陸方對H200晶片的需求遠遠超過輝達現有庫存，恐導致美方已受限的記憶體資源再被分散，影響美國AI領導地位。

去年12月，美國總統川普允准輝達向大陸出口H200，條件是讓政府「抽成」25％，此次加徵關稅實際上就等於抽成。川普14日揚言，將對更廣泛半導體產品祭高額關稅；路透引述白宮官員說法，這次課徵關稅的政策，只是保護美國半導體產業的第一階段，未來視與其他國家及公司的談判情形，可能會有更多宣布。

美國商務部14日也公布修訂規則，允許企業在不會影響美國買家的情形下，對大陸出口H200、MI325X及類似晶片。不過美國眾議院中國問題委員會主席穆勒納爾致函美國商務部長盧特尼克示警，在動態隨機存取記憶體（DRAM），尤其是高頻寬記憶體3E（HBM3E）全球短缺的情形下，恐對商務部新規構成挑戰，進而危及美國AI領導地位。

穆勒納爾指出，輝達最先進Blackwell 系列GB300與H200皆配備HBM3E，然而基於供給受限，向大陸出售配備HBM3E的晶片對有需求的美國公司而言，形成一種機會成本。再者，報告顯示大陸公司已下訂超過200萬顆H200晶片，遠遠超過輝達70萬顆的庫存，這代表輝達必須使用已經短缺的DRAM來生產新晶片，滿足陸方需求。若全球DRAM短缺情形未解決，製造商似乎將挪用美國現存或潛在客戶需要的記憶體，等同大陸蠶食美國自身需求。