美緝毒局提供運毒情資 海巡﹑檢調獲報攔停貨輪查1.3噸毒品

調查局日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境台灣，相關單位鎖定可疑貨輪後攔停登船，果然在船上搜出重達近1.3公噸的毒品。

調查局日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，鎖定可疑貨輪後攔停登船，在船上搜出重達近1.3公噸的毒品。（圖／民視新聞）

海巡人員：「前方有可疑的小型貨輪。」鎖定可疑目標，海巡人員跟南機站調查官，開始廣播要求停船受檢。海巡人員：「派人協助我們登船，他也是咿咿呀呀說不要。」這時輪船，卻開始繞圈行駛，宣稱機械故障，無法停船，同一時間，船員更開始拋出疑似毒品的袋裝物。海巡擊發霰彈槍示警，要船隻停下，等船隻放慢速度，迅速強靠登檢，就在貨輪內，發現一包包白色布袋捆裝的物品堆疊，竟然有高達53袋毒品，海面上還打撈到5大袋毒品殘袋。襄閱主任檢察官林志祐：「那相關的毒品，是直接放在貨輪的這個浴室，還有船員的休息室，加起來總共大約是1.3公噸，市價粗估黑市的市價，大概是在20億元以上。」

調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局提供的國際情資，透露有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境臺灣，鎖定可疑貨輪查緝後，發現船上竟有第二級毒品安非他命26.5公斤，跟第三級毒品愷他命1273多公斤，總重達近1.3公噸。美國在台協會處長谷立言：「我覺得是一個非常大的成功，而且是突顯美國跟台灣，在這方面的合作，對台灣的社會對美國的社會，都是有加分的。」行政院長卓榮泰：「從情蒐的蒐集，到所謂的佈線追查，都最後的破獲，都展現了高度合作，而且高度的效率。」我國海巡跟美國緝毒局聯手合作，成功攔阻毒品流入台灣，行政院長卓榮泰更是親自前往表彰，肯定他們的付出。

