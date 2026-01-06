美緝毒活捉馬杜洛總統 外交部：盼委內瑞拉和平過渡到民主政體

委內瑞拉總統（Nicolás Maduro）於美東時間1月5日在美國警方及緝毒局幹員押解下出庭。路透社



美國對委內瑞拉發動軍事行動，並抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及他妻子，引發外界對國際法的討論。外交部發言人蕭光偉今（1/6）日表示，將會持續關注委國事態，並持續與美國在內的全球理念相近友盟攜手合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

美國近期對委內瑞拉發動軍事行動，蕭光偉於外交部例行記者會表示，外交部密切關注委內瑞拉當前國內外的政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地區域穩定造成嚴重衝擊。

蕭光偉表示，基於保僑護僑的基本原則，將會持續關注最新狀態，以隨時掌握最新發展，並適時因應，也期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，進一步促成雙方關係的發展。他強調，台灣也將持續與美國在內的全球理念相近友盟攜手合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

