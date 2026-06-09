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根據路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）最新民調顯示，美國緬因州一名聯邦參議員參選人因身上疑似擁有納粹風格刺青引發爭議。調查發現，約有17%的民主黨選民表示，這類標誌會降低他們支持該候選人的意願。

隨著美國國會選舉競爭白熱化，參選人的過往言行與個人形象成為選民關注焦點。路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）針對緬因州參議員選舉進行民意調查，特別針對一名參選人身上出現類似納粹符號的刺青進行詢問。結果顯示，雖然納粹標誌在美國社會極具爭議，但僅有17%的民主黨受訪者明確表示這會成為他們支持該人選的阻礙。

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這項民調結果引發外界對於選民包容度與政治極化現象的討論。在當前的政治氣候下，部分選民可能更看重參選人的政見或黨派立場，而非其個人身上的爭議性標誌。然而，對於多數選民而言，與極端主義相關的符號仍是極其敏感的政治紅線，可能在激烈的選戰中成為對手攻擊的目標。

目前該名參選人尚未對此民調結果做出正式回應。緬因州的這場參議院席次之爭，被視為影響未來國會勢力平衡的關鍵戰役之一。隨著投票日逼近，這類涉及個人背景與價值觀的爭議，是否會進一步發酵並影響中間選民的走向，仍有待後續觀察。

原文出處：美緬因州參議員參選人爆納粹刺青爭議 路透民調：17%民主黨選民因此卻步

本文由AI協作，經編輯審核後發布