【美總統川普簽署《臺灣保證落實法案》】總統府：穩健臺美關係 維持印太和平重要基石

記者郭曉蓓／臺北報導

美國總統川普於美東時間2日正式簽署《臺灣保證落實法案》，要求美國國務院定期檢視並更新與臺灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年須審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。總統府昨日表達誠摯歡迎與感謝，並表示穩健的臺美關係是維持印太和平穩定重要基石；外交部長林佳龍則強調此舉象徵臺美關係再向前推進。

總統府發言人郭雅慧表示，《臺灣保證落實法案》的通過生效，肯定美國與臺灣交往的價值，支持更緊密的臺美關係，亦是臺美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

廣告 廣告

郭雅慧指出，臺灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健臺美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來臺灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。臺灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

林佳龍也對此表示誠摯歡迎，強調法案生效象徵臺美關係再向前推進，是「正常化進程的重要一步」，未來雙方交往模式將更完整、更具制度性。

外交部說明，《臺灣保證落實法案》旨在進一步強化《2020年臺灣保證法》的執行。該法案能在美國國會有限會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化臺美關係的強烈支持。

外交部表示，將持續在臺美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。