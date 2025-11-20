美續提「韓美共同應對域內挑戰」 陸駐韓使館：不要挑撥生事

記者高珞曦／綜合報導

在日相高市早苗提出涉台言論後，北京當局隨即在18日至25日於黃海進行實彈演訓，美駐南韓使館臨時代辦又稱，美韓雙方要共同對應區域內日益升級的挑戰。對此，大陸駐韓使館發言人表示，勸美國不要挑撥生事。

陸駐南韓大使館發言人20回應美方「與韓共同對應域內挑戰」說法，勸美不要挑撥生事。（示意圖／翻攝自大陸外交部官網）

早前大陸已在黃海中部部分海域實施3天實彈射擊，緊接著隔天又宣布18日25日每天早上8時至晚間6時，於黃海南部部分區域進行實彈演訓，距離日本九州本島僅約900公里至1000公里，施壓日本意味濃厚。

美國駐南韓使館臨時代辦20日公開表示，美韓須共同對應日益升級的域內挑戰，這點從黃海發生的事就能了解，也因此，美韓雙方元首決定通過南韓方面增加國防支出、引進核動力潛艇等力量應對。美軍高層也提到，韓美核動力潛艇合作意在遏制中國大陸方面的力量。

對此，大陸駐南韓大使館發言人20日回應稱，已注意到美駐南韓使館臨時代辦與美軍高官的發言，他們對此感到驚訝和不滿。該發言人提到，不久前，中美、韓美元首分別在南韓舉行會晤，美方官員相關言論顯然與大陸領導人共識精神不符。希望美方多做有利於中美、中韓、韓美關係的事，不要挑撥生事。

