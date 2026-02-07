美續施壓通過國防預算 藍反要求敦促綠編足軍人加薪預算

國民黨。（本報資料照片）

美方持續對台施壓軍購案，過去曾多次發表親台反中言論的美國參議院外交關係委員會主席吉姆·里施（Senator Jim Risch）7日也表達希望我國立委通過國防預算。對此國民黨回應，今年國防預算仍有6000多億可使用，請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元總共300億的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。

美方持續透過AIT、參議員釋放訊息，希望台灣通過軍購預算。國民黨今日回應，關於最近幾位美國國會議員表達對我立法院未通過國防預算的發言，國民黨回應有5點。

廣告 廣告

國民黨指出，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的6000多億新台幣國防預算今年仍舊可以使用新的6000多億，不受立法院是否通過本年度預算的影響。第二，在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分。

國民黨再說，第三，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？第四，請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元總共300億的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。

國民黨最後說，美國在台協會台北辦事處處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

【看原文連結】