美續發台積電南京廠許可 分析師：南京廠恐難導入先進製程

台積電證實中國南京廠已獲得美國核發1年期的出口許可。分析師今天(2日)指出，雖屬於常態性換發，但「一年一換」的模式，也會讓台積電南京廠未來發展受到美方掣肘，要導入7奈米等更先進製程恐有難度。

媒體報導指出，台積電證實美國商務部已核發1年期的出口許可給其南京廠，且這項許可是在原「經認證終端用戶(VEU)」授權於2025年12月31日到期前核發，確保南京廠營運及產品出貨不受影響。

在此之前，美方也核發年度許可證給南韓三星、SK海力士等記憶體大廠，允許兩業者今年將美國晶片製造設備輸入中國供其工廠使用。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣2日表示，美方此次核發屬於常態性動作，雖不必有過多政治聯想，但「一年一換」的機制仍增添營運變數，影響台積電對南京廠的資本支出與擴產意願。目前南京廠月產能約4萬片12吋晶圓，以28、22奈米製程為主，還不到其滿載產能8萬片，在美方許可證每年審核的不確定性下，台積電對於是否擴充南京廠產能勢必有所顧慮，甚至要在南京廠導入如7奈米等更先進製程的可能性也相當有限。他說：『(原音)台積電的先進製程已經推進到2奈米，而且7奈米製程已經不算是先進製程，其實中國大概也就只有中芯國際跟上海華力能夠跨到7奈米製程，而且產量本身就不足，在成本還有良率方面的競爭力也一定會不及台積電，如果說未來台積電將南京廠推到7奈米製程的話，我相信一定會引起美國政府高度的關注，能不能夠再往前推到7奈米製程，這也是個問號。』

柴煥欣也提到，美方未來若撤銷南京廠出口許可，恐將直接衝擊台積電營收約5個百分點，且因南京廠是台積電服務中國客戶的重要基地，這也將連帶增加其維繫客戶的成本，對資產運用效率與獲利能力都具實質殺傷力。