美續發台積電南京廠許可 分析師：南京廠恐難導入先進製程
台積電證實中國南京廠已獲得美國核發1年期的出口許可。分析師今天(2日)指出，雖屬於常態性換發，但「一年一換」的模式，也會讓台積電南京廠未來發展受到美方掣肘，要導入7奈米等更先進製程恐有難度。
媒體報導指出，台積電證實美國商務部已核發1年期的出口許可給其南京廠，且這項許可是在原「經認證終端用戶(VEU)」授權於2025年12月31日到期前核發，確保南京廠營運及產品出貨不受影響。
在此之前，美方也核發年度許可證給南韓三星、SK海力士等記憶體大廠，允許兩業者今年將美國晶片製造設備輸入中國供其工廠使用。
雲報政經產業研究院副社長柴煥欣2日表示，美方此次核發屬於常態性動作，雖不必有過多政治聯想，但「一年一換」的機制仍增添營運變數，影響台積電對南京廠的資本支出與擴產意願。目前南京廠月產能約4萬片12吋晶圓，以28、22奈米製程為主，還不到其滿載產能8萬片，在美方許可證每年審核的不確定性下，台積電對於是否擴充南京廠產能勢必有所顧慮，甚至要在南京廠導入如7奈米等更先進製程的可能性也相當有限。他說：『(原音)台積電的先進製程已經推進到2奈米，而且7奈米製程已經不算是先進製程，其實中國大概也就只有中芯國際跟上海華力能夠跨到7奈米製程，而且產量本身就不足，在成本還有良率方面的競爭力也一定會不及台積電，如果說未來台積電將南京廠推到7奈米製程的話，我相信一定會引起美國政府高度的關注，能不能夠再往前推到7奈米製程，這也是個問號。』
柴煥欣也提到，美方未來若撤銷南京廠出口許可，恐將直接衝擊台積電營收約5個百分點，且因南京廠是台積電服務中國客戶的重要基地，這也將連帶增加其維繫客戶的成本，對資產運用效率與獲利能力都具實質殺傷力。
其他人也在看
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050
2025年台股今（31）日正式封關，高股息ETF再度成為投資人關注的焦點，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，有一檔ETF的報酬率無論短期、中期或長期都打敗0050，主要原因在於「0050獨尊台積電」，導致其他好股票黯淡無光。陳重銘在臉書撰文提到，昨日台股再現「27千金」，高價股一路衝上去，法人表示，資金效應對高價股挹注動能正向，加上產業趨勢樂觀，有助於進一步......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 26
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 7
11月獲利年增近1700%！「記憶體廠」拉第3根漲停2千多張買單搶進場 缺貨潮引發後市看漲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM記憶體在國際大廠接連將產能轉向應用於AI的HBM後，供應越發吃緊，價格因而暴增，帶動以DDR3、DDR4為主要產品的晶豪科（...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看
總體經濟學家吳嘉隆接受三立電視台專業財經節目《小資巴菲特》主持人李昕芸專訪時表示，針對2026年全球經濟風險提出警訊，直指可能會遇到幾個比較不利的情況，更拋出「3隻黑天鵝」的說法，提醒投資人先把風險看清楚，再談布局。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退
金管會還特別澄清，沒有打壓高股息ETF的發展。雖然有人說因為金管會的規定導致高...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 2
傳進軍SpaceX供應鏈！「面板大廠」股價飆6天...國家隊斥資4.1億買破萬張 再砸13.4億掃貨記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（12月31日）迎來2025年封關，加權指數終場收在28,963.60點，漲幅0.89%、漲256.47點。據「玩股網」統計，觀察八大公...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
【2025封關秀】台股全年漲5928點！史上最大 寫下6驚奇
台股今（31）日迎來2025年封關日，加權指數最高觸及29009點，衝破2萬9關卡，再創歷史新高，收盤以28963點作收，與去年底23,035點相比，全年上漲5,928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 60
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 191
月營收年增100%！「無塵室設備廠」慘遭00923踢出成分股 「4進4出」台光電、東元強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數超過9.9萬人的群益台ESG低碳50（00923）成分股換血揭曉，臺灣指數公司昨（12/31）日公布其追蹤指數成分...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
攜手台積電發展CPO！「矽光子概念股」爆量漲停創新高價 前三季EPS暴增317%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著國際CSP紛紛加碼投入資料中心的設立，矽光子需求不斷攀升，帶動相關族群營運及股價大幅成長，如上詮（3363）今（31）就...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
含積量4成太狂！半導體績效冠軍是它 去年含息報酬逾35%
2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效表現亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電助攻下，具高含積量的半導體ETF績效表現出頭，2025台股封關日結束，根據CMoney統計，新光臺灣半導體30 ETF(00904) 含息總報酬率達35.47%，勇奪台股6檔半導體相關ETF績效總冠軍，同時，根據台新投信官網公布，新光00904於2026年1/16展開首季除息，預估配息金額0.76元，再創三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
南亞科撐腰 台塑四寶獲利守住
2025年第四季成品油煉油利差穩健走升，且國際油價力守60美元整數關卡，加上電子材料、DRAM行情活絡喊漲，助力台塑化、南亞成為台塑四寶營運衝刺先鋒，不僅第四季獲利可望年增翻倍，也有望交出全年獲利逆勢成長好表現。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
取得美系GPU大客戶訂單！外資豪砸36億掃貨這「半導體測試大廠」 晶豪科連2漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（31）日迎來2025年封關，加權指數呈現開高走高，最高一度高漲302.68點至29,009.81點，終場收在28,963.60點，漲幅0.8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
累虧87億 純網銀2026年拚轉盈
台灣純網銀自2021年正式開業以來虧損仍在擴大，2026年面臨獲利轉虧為盈關鍵期。金管會統計至2025年9月底，三家純網銀累計虧損已達87億元，而純網銀營運至2026年將正式滿五年，市場關注最可能率先獲利的連線銀行（LINE Bank），是否能如期達到「開業五年獲利」的首要目標。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1
【2025封神榜】這檔「重量權值股」遭投信年砍556億淪最大提款機 東元、光寶科也逃不過
回顧2025年，投信全年雖然共砸1060.34億元買超台股，不過《Yahoo股市》也統計前十大賣超個股，其中包含榜首聯發科（2454）遭提款556億元，日月光投控（3711）也遭砍354億元上榜，此外，還有不少知名個股如東元（1504）、光寶科（2301）、遠傳（4904），都成為外資提款機之一。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
12月三大法人搶最多竟是這1族群！「它」營收、列00919成分股利多被大買76萬張登頂 6檔狂霸買超榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上月（2025年12月1日至12月31日）加權指數大漲1337.12點，漲幅高達4.84%，為台灣2025年封關畫上完美句號，三大法人也在...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
兆元尾牙宴再臨2／黃仁勳宴請供應鏈老董吃尾牙 1月底老地方見！
輝達執行長黃仁勳2025年底閃電來台，離台前已微笑預告2026年1月會再訪台！果不其然，本刊接獲消息，黃仁勳即將在2026年1月31日宴請台灣供應鏈大咖們來到老地方「磚窯古早味餐廳」吃尾牙，而此次受邀出席的尾牙班底則應與2025年1月出席兆元宴的貴賓名單差不多，也就是說，兆元宴即將以兆元尾牙宴的方式再度登場！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發起對話