美罕見攔截陸運往伊朗貨輪 銷毀「軍民兩用」物資

記者施欣妤／綜合報導

《華爾街日報》12日報導，美軍11月在印度洋執行一項罕見行動，攔截1艘從中國大陸駛往伊朗的貨輪，並查獲疑有助伊朗提升軍力的物資。

報導引述美官員說法指出，美特戰人員11月在位於斯里蘭卡外海數百浬處的印度洋上，登上1艘從中國大陸啟航前往伊朗的貨輪，並在船上查扣疑似武器零件等「軍民兩用」物資。該批物資被美軍銷毀後，該船獲准繼續航行。

報導說，美方長期追蹤該批貨物動向，但基於安全與情報考量，未揭露船名與船主身分。目前美國印太司令部、伊朗與中共都未置評。

分析指出，這是美方時隔數年再次對來自中國大陸貨輪祭出類似行動，此舉是為阻止伊朗重建軍事能力。美國與以色列6月重創伊朗核設施與飛彈研發能力，聯合國9月也重啟對伊朗武器禁運等制裁，此後德黑蘭當局便企圖重建相關能力。華府智庫「捍衛民主基金會」伊朗計畫主任塔勒布魯表示，中共對非法技術出口的限制寬鬆，實際上是在協助伊朗發展彈道飛彈等能力。

此外，美國日前在委內瑞拉外海扣押油輪「船長號」（Skipper），並於13日公布扣押令，船上石油可能遭沒收。這些發展均凸顯美國在全球的海上執法行動日趨強硬。

美軍在印度洋攔截從中國大陸載運軍事物資前往伊朗的貨輪。圖為中國大陸一處港口。（達志影像／美聯社資料照片）