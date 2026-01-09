美翻！武陵藤花園夢幻 整排冰柱畫面超壯觀

記者江柏緯、黃國瑞、吳崑榆／綜合報導

今（9）日平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，台北測站也測到9.2度，入冬首波「寒流」達標，機車族一早出門一定更有感，因為冷風再加上速度，騎士暴露在空氣中，體感溫度又更低了，舉例來說溫度14度時騎車時速達80公里，體感溫度將降至-1度，而即便水氣不足，部分高山還是結冰霜冰霰，但玉山氣象站低溫零下4.2度，清晨6點開始降雪。

武陵農場的藤花園再度化身夢幻冰宮。

從玉山測站走出去，一片靄靄白雪，甚至步道還被積雪覆蓋。高山寒風呼呼吹，玉山氣象站清晨6點開始下雪，7點50分測到低溫只有零下4.2度，積雪超過1公分。

廣告 廣告

合歡山武嶺鏡頭君低溫路況全紀錄，可以看到路面覆蓋部分殘雪，9日因為水氣不足，沒有延續前一天的降雪畫面，不過武陵場藤花園再度化身夢幻冰宮。

合歡山武嶺9日因為水氣不足，沒有延續前一天的降雪畫面。

同樣美到不行的還有宜蘭太平山，低溫0度達標但水氣不足，雖然沒有下雪，不過樹上結滿霧淞，木棧平台也結霜，日出這一幕宛如仙境。

9日平地最低溫，新竹關西來到5.4度，新北石碇5.5度，台北北投5.9度，入冬首波寒流達標，週六下午又有冷空氣接力。

氣象署科長劉宇其：「後續在11日到12日的清晨，因為有另一波冷空氣遞補下來，所以我們可以看到，北部的高溫在禮拜天會有稍微下降的狀態，其他地方溫度大致不受影響，還是日夜溫差比較大的情形。」

未來一週，日夜溫差都很大，白天有太陽逐日回溫，但早晚因為輻射冷卻，溫度最低僅剩個位數，尤其機車族體感又更低，像是低溫14度、時速80公里時，體感溫度剩下-1度，若是清晨出門，低溫8度、時速40公里以上，體感就開始降到0度以下。

機車族騎車吹風的體感更低。

機車族：「可以忍耐15分鐘不戴（手套），就會沒知覺會痛啊。」

記者：「不戴手套可以騎車嗎？」

機車族：「不行，太冷了。」

預計下週一白天起，冷空氣大幅減弱，白天高溫就會有感回升，不過輻射強冷卻不能輕忽，下週天氣模式就會呈現早晚急凍、白天暖熱，出門怎麼穿衣服，還是要關注當天高低溫度。

更多三立新聞網報導

全台寒流急凍！3天「百人無呼吸心跳」昨單日40人創新高

冬天浴室最危險！洗完澡竟猝死 醫揭「6類人」是高危群：常熬夜也中

明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」

衣服曬不乾有霉味？又沒烘衣機 家事達人揭「3招」超快乾

