美老闆賣公司狂發75億！員工每人爽領1400萬

美國一名老闆沃克（Graham Walker）在以544億元出售公司時，要求買家必須把交易收益的15％分給員工。（示意圖／翻攝自Pexel）





美國一間名為Fibrebond的公司，老闆沃克（Graham Walker）在以17億美元（約新台幣544億元）出售公司時，要求買家必須把交易收益的15％分給員工，否則拒絕出售，最終約540名員工平均獲得約44.3萬美元（約新台幣1417萬元）。

根據外媒《New York Post》報導，交易收益總額高達2.4億美元（約新台幣76.8億元），而獎金設計為留任獎勵，分五年發放，多數員工必須持續在公司任職才能領取全額。

巨額獎金翻轉人生

消息公布當天，員工收到詳細列出獎金金額的信封，充滿震撼與感動，甚至以為是惡作劇。其中任職29年的員工萊西亞・基（Lesia Key）看到金額後當場落淚。她從時薪5.35美元（約新台幣168元）做起，如今靠這筆獎金還清房貸並開設服裝精品店，她感嘆，「以前我們是月光族，現在終於能過好日子了。」

另一名來自越南、在物流部服務超過15年的員工也因此選擇退休，替丈夫買了新車，其餘金額作為退休儲蓄，她透露，「現在我不用擔心了，我的退休生活美好而平靜。」

Fibrebond由沃克父親於1982年創立，最初只有十多名員工，專門建造存放電氣與電信設備的機房，公司曾因行動通訊熱潮大幅成長，但在1998年遭大火燒毀工廠，一度陷入倒閉邊緣，即便生產停擺，仍持續支付員工薪資；2000年網路泡沫破裂，公司客戶驟減，被迫裁員，從900人縮減至320人，也因多次危機共渡，沃克格外珍惜與員工的情誼，他表示，「這群陪伴公司度過繁榮、蕭條與火災危機的夥伴，理應分享成功的果實。」