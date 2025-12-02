美而快創辦人痛扁司機！才驗完傷走出醫院又被打 檢諭知百萬交保

上櫃公司美而快創辦人廖承豪竟毆打計程車司機。（圖／翻攝畫面）

美而快國際股份有限公司（5321）旗下有PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、mouggan等多個知名台灣網拍服飾品牌，更是全台唯一上櫃的電商公司。然而，其創辦人兼董事長廖承豪卻在11月17日和助理一同毆林姓打計程車司機，並在司機報案、驗傷後再度找來數人對其動手。林男報案以後，檢方於昨日（12月1日）晚間約談廖承豪後，諭知以100萬元交保。

廖承豪與助理於11月17日晚間，在搭計程車至復興南路準備下車時，臨時要求司機再將其載往別處，不過由於林姓司機後面還有訂單需要處理，於是婉拒，孰料雙方卻因而發生口角，廖承豪和助理因為一時情緒失控，竟當場毆打司機，司機也選擇報警。

警方到案以後，將3人帶回派出所做筆錄，而在做完筆錄以後林男也前往就近的仁愛醫院進行驗傷，沒想到這時廖承豪卻又找來數人於醫院外賭他，並待林男走出醫院以後再度上前毆打，林男也再度報警。台北地檢署於昨日約談廖承豪並於訊後諭知以100萬進行交保，全案將朝向傷害罪、妨害秩序罪進行偵辦。

