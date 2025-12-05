美而快董座毆運將！ 天道盟主 「鐵霸」疑為藏鏡人80萬交保

電商PAZZO母公司美而快董座廖承豪在11月17號晚間，因為被拒載痛毆林姓計程車司機，林男去醫院驗傷要離開時，又被二度毆打。檢警調查，發現廖承豪曾打給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑他是幕後藏鏡人，今（5）天約談鐵霸與弟弟「太保」曾盈進。偵訊後，曾盈富列被告，80萬交保候傳。

當時廖承豪喝酒之後叫計程車要到北市大安區，但抵達後又想改下車地點，司機因還有下一單拒絕，雙方爆口角，最後演變成當街互毆事件。

根據檢調追查，這時候廖承豪打電話給曾盈富，沒多久小黃司機報案驗傷，正要離開醫院之時，又被強逼和解、尾隨圍毆。不過這通電話是否涉嫌教唆，還是雙方無關緊要的談話，還要進一步調查。

計程車司機被尾隨痛毆。圖／台視新聞

今天檢調約談鐵霸兄弟，兩人完全配合主動到案說明，訊後曾盈富列同案被告80萬交保，曾盈進列同案證人偵訊後請回。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

台北／李若慈、張信智 責任編輯／洪季謙

