美而快董座涉傷害案100萬交保 廖承豪致歉：不影響公司營運

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝



上市櫃電商女裝業者美而快董座廖承豪，日前因捲入乘車糾紛與傷害案件，被警方通知到案並以100萬元交保。對於外界關注，他今（12/2）發出聲明表示，相關爭議屬於個人行為，與美而快集團旗下所有公司財務及業務經營無關，公司營運一切正常。

廖承豪強調，媒體報導內容並非全部事實。他說，11月17日當晚與公司同事搭乘優步計程車，原本預計前往下一個地點，卻疑似遭到拒載。當同事下車時，駕駛突然大聲指責「關那麼大力幹嘛」，引發雙方激烈口角。

他見狀上前勸阻，卻在過程中遭駕駛攻擊，臉部、手部及腳部等多處挫傷，目前已提出傷害告訴。

廖承豪表示，此事件為其個人行為占用了司法與社會資源，確實是「不良示範」，對此深感後悔，也向社會表達歉意。基於偵查不公開原則，他無法進一步說明案情，將等待司法調查結果並承擔應負責任。

