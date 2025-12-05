美而快董座涉毆運將 網紅妻發聲：因先生個人行為，真心對不起

美而快創辦人、董事長廖承豪（左）日前涉毆打計程車司機，其妻楊雅筑（右）今發聲致歉。（翻攝美而快官網、小羊IG）

服飾電商美而快集團（5321）坐擁眾多女裝品牌，另也跨足餐飲，創辦人、董事長廖承豪日前因糾眾兩度毆打計程車司機，1日經台北地檢署傳喚到案說明後，被諭令100萬元交保，事發後外界遲未等到公司聲明，廖承豪網紅妻楊雅筑（小羊）社群被網友留言灌爆，對此，小羊今（5日）發聲道歉。

廖承豪涉嫌於11月17日晚間在台北市街頭毆打計程車司機，還二度糾眾前往醫院圍堵、毆打司機，台北地檢署12月1日傳喚廖男到案後，考量案情嚴重性，諭令100萬元交保候傳；醜聞爆發後，原本社群幾乎不停更的小羊罕見沉默，今（5日）則發聲明道歉。

小羊表示，「因為我先生的個人行為，我想真心地說一句：對不起」，並強調，無法認同任何不當行為與處理方式，並對受事件影響的人深感抱歉，包含品牌團隊、夥伴、顧客等，相關事件已交由法律程序處理，會尊重司法調查並靜待調查結果，此前將不再回應任何細節。

美而快旗下品牌眾多，其中女裝電商PAZZO由小羊創辦並擔任品牌總監，雖然身為美而快闆娘，但她經營品牌不遺餘力，常親自在鏡頭前推廣產品，個人Instagram也累積超過10.9萬追蹤，不過在先生爆出暴力醜聞後，難得停更，粉絲數也因此受影響。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





