美耶誕夜襲奈國 打擊IS恐怖分子

記者丘學陞／綜合報導

美國總統川普25日證實，下令美軍空襲奈及利亞的「伊斯蘭國」（IS）恐怖分子，以保護當地基督教族群，並表示絕不容許恐怖主義坐大。但奈國擔憂將加劇當地宗教衝突。

疑首度對奈國動用「戰斧」巡弋飛彈

川普在耶誕節當天表示：「今晚，我以三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的IS恐怖分子發動強力且致命的打擊。」他說，IS多年來持續殺害奈及利亞的基督徒平民，使他們面臨有如「種族滅絕」的生存威脅，在與奈及利亞當局協調後，下令美軍對奈國西北部索柯托州的IS據點發動多次精確打擊，若狀況未改善，不排除發動更多攻擊。

軍聞網站「Army Recognition」指出，川普與五角大廈並未說明使用何種手段打擊IS，但五角大廈公布了一段勃克級神盾驅逐艦發射「戰斧」巡弋飛彈的影片，似乎做出暗示；若消息屬實，將是美軍首度動用「戰斧」打擊奈國境內目標。

《紐約時報》則報導，這是美國針對非國家敵對組織所發動的最新一起軍事行動。奈及利亞是非洲人口第一大國，境內武裝叛亂長達10多年，造成數以千計的基督徒與穆斯林人口喪命，傷亡跨越宗教界線。川普11月便預告，若奈及利亞未能有效阻止IS屠殺基督教族群，不排除動用軍事手段進行干預。

奈國允情報共享 憂境內教派對立

奈國外交部表示，將透過情報共享，讓美方精確打擊恐怖分子，遏止恐怖主義行徑擴張。不過，奈國強調，IS目標不限於基督教徒，因此不希望定調為「宗教迫害」，同時也擔憂美方說法，升高境內穆斯林與基督徒對立。

五角大廈證實對奈國IS恐怖分子發動襲擊，並釋出勃克級艦發射飛彈影像。（達志影像／路透社）

川普在耶誕節假期下令美軍打擊奈及利亞「伊斯蘭國」恐怖分子。（達志影像／美聯社資料照片）