美耶誕夜 襲奈及利亞ISIS 土耳其拘嫌疑成員

美國總統川普，在耶誕節當天，宣佈對西非國家奈及利亞西北部的ISIS武裝分子，進行打擊，他指控ISIS一直鎖定在奈及利亞的基督徒，當攻擊目標。美國方面預告，將有後續行動。這個行動，是由美國和奈及利亞一起合作進行。同日，土耳其也宣佈，拘留境內115名涉嫌是ISIS成員的人士，這些人士，計劃在耶誕和新年期間，對當地發動，特別針對非穆斯林的襲擊。

驅逐艦上，飛彈一飛衝天。美國在25日耶誕夜，對西非國家奈及利亞的伊斯蘭國（Islamic State, ISIS）武裝分子，進行打擊。美國總統川普（Donald Trump ），人在佛州海湖莊園度過耶誕假日，他在真實社群（Truth Social）上，對他口中的「恐怖分子敗類」（terrorist scum）隔空喊話。

CNN主播：「美國總統川普，向奈及利亞的ISIS分子，發出有力量的訊息，他po文稱，『我已經警告過他們，一旦不停止屠殺基督徒，就會惹上大麻煩，而今晚他們就惹上了。』」

川普還對在襲擊中喪命的ISIS恐怖分子，送上耶誕祝福。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth ），感謝奈及利亞政府的支持和合作，預告會有後續行動。美國非洲司令部（AFRICOM），則證實襲擊是在當地西北部的索科多州（Sokoto State）進行，擊斃數名恐怖分子。奈及利亞總統的一名顧問稱，在打擊恐怖主義上，他們和美國是意見一致的。

專家分析，這回行動，美軍使用了戰斧（Tomahawk）飛彈，這是一種遠程精確導引彈藥，可在敵方防區外進行發射。

美國退役空軍上校 萊登（Cedric Leighton）：「這意味著，我們是在使用防區外武器，對付恐怖分子。」

而襲擊恐怕是歷經一個月的規劃。

記者 vs. 美國總統 川普(11.02)：「（您是否設想過在當地部署地面部隊或進行空襲？）有可能。」

川普過去數個月，一直關注奈及利亞基督徒的困境，11月，他曾指示赫格塞斯規劃可能的攻擊計畫，並揚言要真槍實彈進到當地，以保護基督徒。

美國退役空軍上校 萊登：「這看起來並不是投機取巧的襲擊，而是花上一段時間，最後定下要打擊的目標。我們知道美軍，針對奈及利亞的很大部分，進行偵察任務。基本上，這裡發生的正是，他們找到一組目標，他們挑選一個最能有效打擊的一處地點，他們有能使用的武器系統，針對目標進行打擊的一處地點。」

奈及利亞，是非洲人口最大的國家，當地超過2.3億人中，要集中在北部的穆斯林，和主要集中在南部的基督徒，信仰不同，卻都是極端伊斯蘭主義者盯上的對象。不過，奈及利亞的安全問題根深蒂固，川普政府的一次行動，恐怕治標不治本。

美國退役空軍上校 萊登：「我認為在短期內，這將擾亂ISIS行動，但長期而言，圍繞著奈及利亞的暴力問題縱橫交錯，這不只是一個宗教有關的戰爭或衝突，當地也有經濟衝突，還有不少和組織犯罪相關的暴力。」

光是在平安夜，當地東北部波諾州（Borno State）邁杜古利市（Maiduguri）的一處清真寺，晚間6點祈禱時段，就遇上一起疑似自殺炸彈攻擊，至少5人死亡，另有35人受傷。

員警：「我們偵測到一場爆炸發生，但現場沒有尋獲其他爆炸物。」

目前尚無任何組織出面宣稱犯案。特別的是，這座城市，長期是伊斯蘭主義叛亂的核心地區。

商人：「我們餘悸猶存，我呼籲政府加強在清真寺等場所的安全措施，我們向真主禱告，諸如此類的事故不再發生。」

15年來，當地的安全疑慮一直在升高，尤其伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）和一個ISIS的地區分支，一直展開針對平民、清真寺與市場的暴力行動。

美軍對ISIS的行動，不只在奈及利亞，上周，美軍就對敘利亞境內超過70個ISIS目標，發射飛彈，目的是替日前在當地疑似ISIS攻擊中喪生的美國人員，進行報復。

現在土耳其也加一。

CNN主播：「土耳其警方在境內，展開大規模的反恐突襲，並逮捕至少115名涉嫌是ISIS成員人士。當局表示，他們正在籌劃耶誕和新年期間，特別針對非穆斯林的攻擊計畫。伊斯坦堡檢察官也說，還在逮捕另外22名嫌犯。警方表示，目前為止，他們查扣手槍、彈藥和組織文件。」

土耳其當局一直在擴大反恐怖行動，特別是自2017年新年期間，ISIS攻擊當地最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的一間夜店，造成至少39人死亡，69人受傷。

