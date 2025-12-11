美聯儲宣佈今年第三次降息，投票細節顯示內部分歧

美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾 [Reuters]

美聯儲今年第三度降息，即使內部意見分歧，未來是否再度降息仍存在不確定性。

聯儲局當地時間週三（12月10日）表示，將基準利率目標下調0.25個百分點，至3.50%至3.75%區間，創三年來最低水平。

然而，決策官員對如何在疲弱的就業市場與物價上升之間取得平衡仍有分歧。

聯儲局週三公布的經濟預測顯示，明年可能再降息一次，但新數據可能改變這一預期。

美國聯儲局亦公布，將開始購買短期國債，以管理市場流動性，未來30天將購買400億美元短期國債，以維持充足的準備金供應。

美國符合預期減息，美股上升，市場將注意力轉向聯儲局明年進一步放鬆貨幣政策的前景。

亞洲巿場方面，日經指數高開低走，半日跌幅0.58%；港股則先高後低，升勢未能持續；中國上證指數小幅下跌，繼續在3900點下方的近期地位徘徊。

香港金融管理局將基準利率下調25個基點至4.0%。三家發鈔銀行則宣布維持利率不變。金管局主席余偉文指，未來本地利息將取決於銀行同業拆息及資金成本等，而本地銀行的存款利率已降至接近零息水平，相信亦是考慮因素之一。他預期當局明年會再次減息，惟息口走勢尚有不確定性。

美聯儲主席鮑威爾當天表示，需要時間觀察今年三次降息對美國經濟的影響。他補充，決策官員將在1月下次會議前密切檢視最新數據。

「我們有充分條件等待，看看經濟如何演變。」鮑威爾告訴記者。

期待利率持續下降的人可能還需要再等待，包括美國總統特朗普，。

鮑威爾指出，聯儲局正面臨「非常具挑戰性的局面」，必須同時應對通膨與失業風險，並強調：「你不能同時做兩件事。」

週三的降息決定並非一致通過，三名官員表示反對。顯示美聯儲內部對經濟前景的分歧擴大。

目前暫時停職的特朗普經濟顧問委員會主席史蒂芬·米蘭（Stephen Miran）投票支持更大幅度的0.5個百分點降息；芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）與堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）則投票維持利率不變。

特朗普曾多次敦促鮑威爾降低利率。週三會後，他表示聯儲局此次降息幅度「至少應該加倍」。

他在白宮圓桌會議上說，「我們的利率應該更低，我們應該擁有全球最低的利率。」

美國史上最長的政府停擺於11月結束，期間造成數據中斷，使決策官員對經濟狀況掌握有限。但目前對就業市場放緩的擔憂仍高於通貨膨脹疑慮。

勞工部上月延遲發布的報告顯示，9月失業率由4.3%微升至4.4%。降息旨在透過降低企業借貸成本來刺激就業市場。

今年稍早，特朗普推動對多個主要貿易夥伴實施大規模關稅，曾引發對關稅推動通脹的擔憂。

通脹仍高於聯儲局2%的目標，9月更首次自一月以來達到3%。

分析人士指出，雖然關稅似乎推高部分消費價格，但近期通脹數據低於預期，使聯儲局得以將焦點放在透過降息提振勞動市場。

聯儲局內部分歧

儘管如此，決策官員對未來利率走向仍存在分歧。

當被問及官員間的分歧時，鮑威爾承認，聯儲局在維持物價穩定與降低失業率這兩項使命之間出現「持續緊張」是「不尋常的」。

「當這種情況發生時，你就會看到目前的局面。」他所指的是日益擴大的分歧。

鮑威爾強調，聯儲局內部的辯論是深思熟慮且互相尊重的。

「我們會聚在一起，找到能做出決定的位置。」他說。

聯儲局週三公布的「點陣圖」即每季匿名經濟預測顯示，2026年中位數預期再降息0.25個百分點，與9月的預測一致。

美聯儲官員預計下週將獲得更多明確訊息，屆時將公布11月就業與通脹官方數據。

新數據可能改變決策官員的展望，若出現就業市場停滯跡象，可能強化明年進一步寬鬆的呼聲。

誰將接替鮑威爾？

鮑威爾明年5月任期屆滿。特朗普尋找的聯儲局主席接班人，將為未來政策走向增添不確定性。

特朗普最快可能在未來數週內宣布人選。

保守派經濟學家、特朗普核心經濟顧問凱文·哈塞特（Kevin Hassett）被視為接任鮑威爾的熱門人選。哈塞特是特朗普的忠實支持者，曾在特朗普第一任期擔任白宮經濟顧問委員會主席，現領導國家經濟委員會。他長期為特朗普經濟政策辯護，淡化美國經濟疲弱的數據，並支持特朗普對聯儲局的處理方式。

哈塞特對總統的忠誠引發分析人士質疑——他能否保持獨立，以及在理事會中能有多大影響力。

其他被點名的候選人包括經濟學家凱文·沃許（Kevin Warsh）、現任聯儲局理事克里斯多福·沃勒（Christopher Waller），以及財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）。

「特朗普仍在拿捏，他希望找到與他思路一致的人選。」梅卡圖斯中心（Mercatus Center）資深研究員湯瑪斯·霍尼格（Thomas Hoenig）告訴BBC。

他補充說：「候選人必須展現獨立性，否則市場將感到緊張，並引發更多波動。」

週三，被問及特朗普尋找新主席是否影響他的工作或思考時，鮑威爾斷然回答：「沒有。」