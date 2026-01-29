美聯準會不調利率！終結連3降 法人這樣評

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）今天一如預期，維持聯邦基準利率目標區間3.5%至3.75%不變，終結了先前連續3次降息。 市場預期聯準會至少要等到6月，才會再次調整基準利率。

市場並預期，無論下一任聯準會主席是誰，今年最多只會降息2次，2027年則不會降息。

本次共有10名投票委員支持利率維持不變；理事Miran與Waller投下反對票，主張應降息1碼(0.25個百分點)。

▼圖說：美國聯準會近年利率走勢圖（翻攝CNBC官網）

聯準會主席鮑爾表示，現有指標顯示，經濟活動穩步成長，就業成長依然緩慢，失業率也出現部分穩定跡象。

聯準會會後聲明表示，通膨率仍然偏高。

國泰世華銀行認為美國聯準會（Fed）預計今年5月更換主席，加上11月美國期中選舉帶來的政策氛圍轉變，市場普遍預期新任主席可能採取較為鴿派的政策表述。因此，預估6月可望啟動降息1碼，下半年累計降息約1-2碼。

●總經：美國經濟表現穩固，預計2026年仍可維持2%的成長率。後續可關注三項指標：

(1)關稅物價壓力的消退時間

(2) K型消費分歧和美國總統川普提出的選舉政策支票

(3) 勞動市場的變化趨勢。

利率方面，預期年底美國聯準會利率將朝3%前進，且不排除坐3望2的可能。

●股市：目前的高評價水準、地緣政治紛擾，影響美股短線震盪；然而，在美國聯準會仍處降息循環、以及AI應用帶動的企業獲利成長的支撐下，預估2026全年盈餘動能仍有望維持雙位數增長，為長線多頭提供基礎動能。

●債市：日債賣壓外溢、全球債務供給增加，使美債利率同步承受上行壓力，預期殖利率曲線維持陡峭。隨著Q1美國聯準會政策立場偏向觀望，利率暫缺明顯下行動能；待新任主席上任後，若聯準會釋出明確的降息訊號，有助長線利率緩降，但幅度有限。

●匯市：美元弱勢震盪，但在各國持續赴美投資的資金流入，以及美元穩定幣買盤支持下，不致出現大幅貶值。

「鉅亨買基金」表示，真正值得關注的並非「利率沒動」，而是政策背後透露的經濟韌性與市場結構。由於勞動市場維持強勁、企業獲利結構改善，加上政府透過多元管道支撐流動性，即便降息時點延後，也不影響美股中長期多頭格局。

「鉅亨買基金」分析，就業數據持續優於預期，使得政策面缺乏「非降息不可」的急迫性。2026年1月平均四週初領失業救濟金人數降至約20.1萬人，連續申請失業救濟金人數也回落至185萬人左右，顯示企業裁員意願低、勞動市場修復速度快。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，在就業尚未出現明顯裂痕前，聯準會自然選擇保留政策彈性，市場預期今年仍有降息機會，但時間點恐將落在通膨數據更具說服力之後。

張榮仁表示，目前企業端的成長動能並未因高利率而明顯降溫，反而在AI技術快速導入下，逐步轉向由生產力驅動的成長模式。觀察2025年下半年至2026年初，美國企業AI採用率明顯跳升，只要企業能透過效率提升吸收成本壓力，即便在高利率環境下，股市仍具備續漲條件。

除了企業基本面，美國政府也透過非貨幣政策方式為市場補充實質流動性。「鉅亨買基金」指出，美國已啟動由房地美與房利美買入約2000億美元抵押貸款擔保證券（MBS），填補聯準會縮表後的需求缺口，藉此穩定房市流動性。

此外，近期美日財長會議重申強化金融合作，也有助於穩定匯市與美債市場，降低長天期利率波動風險。

張榮仁分析，這類由財政與行政端主導的「隱性放水」，雖未直接反映在政策利率上，卻對市場資金面產生實質支撐效果。在政府明確表態要穩經濟、穩市場的前提下，金融條件並未如表面般緊縮，反而為風險性資產提供良好緩衝。

