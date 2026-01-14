美聯準會主席遭調查 多國央行總裁聲援鮑爾

（中央社倫敦13日綜合外電報導）多國中央銀行總裁今天發表聯合聲明，力挺美國聯邦準備理事會及主席鮑爾（Jerome Powell），強調維護央行獨立性「至關重要」。

法新社報導，美國檢方已向鮑爾發出傳票，揚言對其提出刑事起訴，這項史無前例的舉動，普遍被認為是美國總統川普（Donald Trump）又一步加大施壓聯準會。

這項調查促使鮑爾在11日罕見公開回應，強調將繼續「不受政治恐嚇或偏見」制定貨幣政策。

來自多國央行領袖今天在聯合聲明中表示：「我們全力聲援聯準會體系及主席鮑爾。」

聲明簽署人包括歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）及韓國銀行總裁李昌鏞。

不過，日本央行日本銀行並未簽署這份聲明。

川普今天被問到鮑爾相關議題時，指控鮑爾「預算超支數十億美元」。

川普對記者表示：「所以他不是無能，就是操守有問題，我不知道他到底怎麼回事。」川普還說，「顯然他做得不太好。」（編譯：林沂鋒）1150114