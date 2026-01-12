美聯準會主席遭「刑事調查」！ 鮑爾證實：川普施壓降息

川普政府和聯準會主席鮑爾之間的衝突再度升溫。（圖／美聯社）





川普政府和聯準會主席鮑爾之間的衝突再度升溫。鮑爾11日證實，司法部針對他去年在國會作證、談到聯準會大樓整修案一事，已經發出大陪審團傳票，甚至可能提起刑事起訴。鮑爾直言，川普政府這些指控都是藉口，就是想對聯準會施壓，逼他們降息。

美國總統川普，先前曾多次公開砲轟聯準會大樓翻修工程花費龐大，認定聯準會主席鮑爾失職。如今傳出哥倫比亞特區聯邦檢察辦公室已經對鮑爾展開刑事調查，而鮑爾也證實收到傳票。

美國聯準會主席鮑爾：「週五美國司法部向聯準會送達大陪審團傳票，威脅將就我去年6月在參議院銀行委員會作證一事，對我提出刑事起訴。該次證詞部分內容，涉及一項為期多年的聯準會歷史辦公大樓翻修工程。」

廣告 廣告

面對指控，鮑爾罕見的公開批評，直言這些指控都是藉口。美國聯準會主席鮑爾：「這些都只是藉口，會被拿刑事指控來威脅，說穿了，就是因為聯準會調整利率，是照我們認為對人民最有利的方式來做決定，而不是照總統的喜好。」

對此，川普本人強調，自己毫不知情鮑爾遭刑事調查。但外界注意到，這次出手調查的，是立場親川普、去年11月才剛被批准任命為華府聯邦檢察官的皮洛，也讓外界質疑司法是否遭到政治操作。

美國聯準會主席鮑爾：「我將持續履行參議院所確認賦予我的職責，以誠信與對美國人民的承諾，完成這份工作。」

面對壓力，鮑爾並沒有提出辭職，強調會繼續堅守崗位，維護聯準會獨立運作的原則。只是鮑爾的任期將在今年5月屆滿，各界普遍認為他幾乎不可能獲得續任，是否川普連幾個月也等不了，才透過刑事手段對鮑爾施壓，逼他裸退，連理事一職也不給。

美國總統川普：「沒什麼好辯解的，他就是一個非常無能的人。」

至於誰會接掌聯準會，目前呼聲最高的人選，包括白宮國家經濟會議主席哈塞特、聯準會理事華勒以及前聯準會理事華許。財長貝森特受訪時表示，川普應該會在近期做出決定，可能在本月下旬瑞士達沃斯世界經濟論壇前後對外公布。

更多東森新聞報導

墾丁遊客恐跌破200萬防線 民宿業者：雞都快餓死

怎開的！隧道內「逆向」對峙來車 目擊駕駛全嚇傻

百貨空中樂園將休園整修 買一送一連假人爆滿

