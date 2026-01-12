美聯準會主席遭「刑事調查」！鮑爾證實：川普「施壓降息」

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾11日證實，川普政府已就他去年在國會作證、涉及聯準會大樓整修計畫一事，發出大陪審團傳票，並威脅對他提出刑事起訴。鮑爾直指此舉目的是施壓，要求降低利率。

美國聯準會主席鮑爾。（圖／美聯社）

《路透社》報導，鮑爾（Jerome Powell）的聲明指出，「上週五，司法部就我去年6月在參議院銀行委員會作證一事，向聯邦準備理事會送達大陪審團傳票，並威脅提出刑事起訴。」他形容，這代表他與總統川普（Donald Trump）之間長年衝突的「重大升級」。雙方的緊張關係可追溯至2018年鮑爾出任聯準會主席之初。

鮑爾強調，他尊重法治與民主制度的問責原則，「我對法治與民主體制中的問責有著深切的尊重。沒有人，當然也包括聯邦準備理事會主席，能凌駕於法律之上。」而截至目前，白宮尚未就鮑爾的說法作出評論。

美媒指出，根據文件，聯準會大樓翻新工程成本從2023年最初的19億美元（約6百億台幣），暴增至今年25億美元（約789億台幣），理由是建築成本持續上漲。

與此同時，川普上週接受《紐約時報》採訪證實，他已經決定接替鮑爾的聯準會主席人選，預計很快就會宣布。有消息指，川普首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）是熱門人選之一。

