美聯準會主席鮑威爾表示自己正受刑事調查 他不會屈服於川普的恐嚇

Fed主席發表聲明後美股期指下挫，指數期貨周一盤中下挫222點，跌幅為0.45%。（圖片來源／Jerome Powel FB）

財經媒體《CNBC》報導，美國聯準會（Fed）主鮑爾（Jerome Powel）表示，因為聯準會總部耗資25億美元進行翻新工程，以及他先前就此事在國會作證，使得他接受聯邦刑事調查。

鮑爾稱，這項調查的起因是聯準會「基於對公眾利益的最佳評估來設定利率，而不是追隨川普總統的意願」。

北卡羅來納州共和黨參議員、參議院銀行委員會成員湯姆·蒂利斯（Thom Tillis,）直言，他將反對川普提名的任何鮑爾繼任者，以及任何Fed理事的提名人選，「直到這一法律問題得到徹底解決」。

儘管通膨居高不下，且川普總統的關稅政策仍在生效，但聯準會12月10日仍決定連續第三次降息，此舉凸顯Fed對就業市場的擔憂。此次降息0.25個百分點，使短期指標利率區間降至3.50%至3.75%之間，為2025年最低水準。

周日（1月11日）晚間，鮑爾突然發布影片表示，聯邦檢察官正在對他展開刑事調查，重點關注聯準會位於華盛頓特區的總部耗資25億美元的翻新工程以及他向國會作的相關證詞。

Fed主席發表聲明後美股期指下挫

他指出，這項調查源自於川普長期以來對聯準會拒絕依總統要求迅速大幅降息的不滿。

鮑爾在聯準會官方推特帳號發布的影片聲明表示：「面臨刑事指控的威脅，是因為聯準會在設定利率時，始終以公眾利益為出發點，而非迎合總統的意願。」

Fed主席警告稱，調查結果將決定聯準會未來的決策方向。這關乎Fed能否繼續基於事實和經濟狀況來設定利率，還是貨幣政策將受政治壓力或恐嚇的左右。

他發表聲明後，美國股指期貨應聲下跌。在亞洲電子盤，道瓊指數期貨周一盤中下挫222點，跌幅為0.45%，報49504點。

鮑爾表示，美國司法部上周五向聯準會送達「大陪審團傳票，威脅要就我去年6月在參議院銀行委員會的證詞提起刑事訴訟」。

「那份證詞部分涉及一項為期多年的Fed銀行老舊辦公大樓翻新項目。」他說。鮑爾坦言，被起訴的威脅「與我去年6月的證詞或Fed銀行大樓的翻新工程無關」。

鮑爾指出威脅起訴的理由都是藉口

「這與國會的監督功能無關；聯準會透過證詞和其他公開揭露，盡一切努力讓國會了解翻新工程的情況，這些都是威脅起訴的藉口。」他說。

「我深切尊重我們民主制度中的法治和問責制。任何人，當然也包括Fed主席，都不能凌駕於法律之上，但這一史無前例的行動應該放在本屆政府的威脅和持續施壓的更廣泛背景下看待。我曾在4任政府任職於聯準會，包括共和黨和民主黨政府。」鮑爾的聲明說。

「在每一任政府中，我都秉持公正無私的原則履行職責，一心專注於我們維持物價穩定和實現充分就業的使命，公共服務有時需要在面對威脅時保持堅定立場。我將繼續履行參議院確認我擔任的職務，秉持正直的品格，致力於服務美國人民。」鮑爾強調。

美國司法部發言人在給CNBC的聲明表示，司法部長已指示下屬的聯邦檢察官優先調查任何濫用納稅人資金的行為，但是並未明確指出該評論與鮑爾有關。

