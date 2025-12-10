美聯準會再宣布降息1碼! 美股道瓊飆漲497點、台積電ADR漲2.22%

聯準會10日宣布再次降息1碼，美股道瓊工業指數上漲497.46點，台積電ADR大漲2.22%。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）10日宣布再次降息1碼，激勵美國股市主要指數收漲，道瓊工業指數上漲497.46點，漲幅達1.05%，標普500指數上漲0.67%，盤中一度突破先前創下的歷史高點，那斯達克指數上漲0.33%，費城半導體指數勁揚1.29%，台積電ADR大漲2.22%，收在310.14美元。

綜合外媒報導，聯準會為期兩天的政策會議落幕，週10日以9比3的投票結果下調利率，將聯邦基金利率區間調整至3.5%-3.75%，連續第三次降息。但由於在優先事項上存在分歧，同時也暗示未來進一步降息的道路將更加艱難。這次降息也引發投資人對未來政策走向的擔憂，有3名委員投下反對票，這是自2019年9月以來首次出現這種情況。

儘管成員對利率走向存在相當大的分歧，聯邦公開市場委員會的「點陣圖」顯示，2026年和2027年分別會再降息一次。不過市場押注Fed會進一步降息，芝加哥商品交易所（CME）的Fedwatch工具顯示，聯邦基金期貨市場反映出聯準會明年再降息兩次的機率超過77%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，自去年9月以來，政策利率已下調了75個基點（3碼），聯邦基金利率目前處於中性值的範圍內，他們已做好準備，採取下一步行動之前需要靜觀其變。在目前這個階段，升息並非任何人的基本預期。除了利率決議外，鮑爾也宣告將恢復購買國債，將從週五開始，首先購買400億美元的國庫券。

美股10日收盤，道瓊工業指數上揚497.46點或1.05%，收報48057.75點。標普500指數上漲46.17點或0.67%，收在6886.68點。以科技股為主的那斯達克指數上揚77.66點或0.33%，收在23654.16點。費城半導體指數揚升94.98點或1.29%，收在7467.49點。

