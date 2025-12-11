美聯準會再降息1碼 川普：幅度太小

（德國之聲中文網）美國聯邦儲備委員會（Fed，簡稱聯準會）週三（12月10日）宣布降息1碼，是今年連續第三次降息。這次降息後，聯準會的基準利率目標區間降至3.5%至3.75%，創下近三年來最低點。長遠來看，聯準會降息可能降低房貸、汽車貸款和信用卡等借貸成本，但同時市場力量也對這些利率有所影響。

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）在週三的記者會上表示，過去兩年六次降息之後，聯準會「處於有利位置，可以觀望經濟如何演變」。他稱聯準會將仔細評估最新數據，以衡量額外的利率調整幅度與時機。聯準會官員在最近一系列季度經濟預測中曾暗示，明年預計僅會降息一次。

此外，鮑威爾對明年的經濟成長表示樂觀，但他也直言，政府統計顯示「勞動市場正面臨重大下行風險」，委員會降低借貸成本，是因擔憂就業市場實際上可能比數據所示更為疲軟。

鮑威爾指出，聯準會的基準利率已接近既不限制、也不刺激經濟的中性水準。這是一個重大轉變，今年他曾描述利率已高到足以放緩經濟成長並抑制通膨。隨著利率趨近於中性水準，進一步降息的門檻將可能高於今年秋季。

市場反應股市上漲，部分原因是華爾街一些投資者預期鮑威爾將更強硬排除未來降息的可能性，標準普爾500指數上漲0.7%，收盤時接近去年10月創下的歷史新高。

聯準會內部意見分歧

這次聯準會公開市場委員會以9比3通過降息決策，為六年來最多異議的一次。投下反對票的三人中，堪薩斯及芝加哥聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）、古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，降息不是解決當前經濟問題的保證；川普9月任命的米蘭（Stephen Miran）則因主張大幅降息半個百分點（2碼）而反對。

12月的會議顯示，川普政府主導的經濟政策，使聯準會成員對美國開徵關稅後的通膨及就業市場，意見分歧擴大：一派支持降息以提振就業，另一派則因通膨仍高於美國央行目標的2%而傾向維持利率不變。除非通膨出現完全受控的明確跡象，或失業情況惡化，否則這些分歧恐將持續存在。

聯準會委員會19名成員對2026年降息幅度的預測範圍廣泛，是聯準會內部意見分歧的另一個明顯信號。其中7人預測明年不會降息，8人預測央行將實施兩次或更多次降息，4人支持只降息一次。不過僅其中12名成員對利率決定擁有投票權。

川普盼加大降息幅度

美國總統川普週三（10日）批評此次降息幅度太小，他表示傾向「至少加倍」。

川普可能在本月稍晚提名新任聯準會主席，接替明年五月任期屆滿的鮑威爾。外界預測，川普的新人選可能推動比許多官員願意支持的更大幅度降息。此前川普曾暗示，他可能選擇他的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

但他週三表示，將會見另一位接替鮑威爾的候選人、前聯準會理事沃什（Kevin Warsh）。川普補充，希望有支持降低利率的人選，並稱「美國利率應是世界上最低的」。

