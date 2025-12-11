美聯準會再降息1碼！本週要買400億美元國庫券 鮑爾談交棒

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）今天一如預期，調降利率1碼（0.25個百分點），是今年第三次降息，將聯邦基準利率目標區間降至3.5%至3.75%。同時，聯準會正式宣布自本週五起購買400億美元的國庫券，未來幾個月購買規模仍將維持高水位，然後逐步減少。

代表聯準會成員對未來利率預期的「點陣圖」顯示，2026 年只會再降息一次，2027 年只會再降息一次，跟9月預測一樣。

▼圖說：美國聯準會近年利率走勢圖（翻攝CNBC官網）

廣告 廣告

聯準會上調了對2026年GDP成長的預期至2.3％，比9月預測值1.8％，上調了0.5個百分點；預計通膨率將在2028年之前維持在2%的目標之上。

《CNBC》報導指出，聯準會主席鮑爾說，重啟購債與貨幣政策立場無關，目的只是維持長期儲備金供應充足，因為經濟成長將導致貨幣需求不斷上升；他也明白指出，真正導致通膨超出目標的主因是關稅，可能會造成物價「一次性」上漲。

鮑爾也說起交棒前的感言，他表示，真心希望把工作交給繼任者時，經濟狀況能夠非常良好，通貨膨脹能得到控制，回落到2%以下，也希望勞動市場強勁。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席鮑爾表示，今年3次降息已使基準利率處於更接近「中性水準」的良好位置，將等待經濟數據再決定下一步行動，市場解讀此為聯準會為後續降息按下暫停鍵。

此外，看好美國經濟在未來幾年將穩健擴張，聯準會上調2025～2028年經濟成長預測至1.7%～2.3% (9月預估為介於1.6%～1.9%)；而自本月初停止縮表後，聯準會也將再啟動每月買進400億美元短天期公債，維持充裕的準備金水位，2年期公債殖利率因而明顯下滑7.66點至3.5381%，美國公債、投資級債與非投資級債同步上漲收高。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出明年可能暫停降息的訊號，並上調美國經濟成長預期，展望2026年將迎來成長穩而降息緩的環境，而市場對降息的預期可能也仍會隨著經濟數據與聯準會主席變動的消息有大幅波動，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債。

統計近30年資料顯示，當美國經濟穩健成長時，美國非投資等級債表現明顯優於公債與投資級債，而且在過去3年利率高度波動的環境，非投資等級債的波動度也明顯較輕。

富蘭克林證券投顧建議，展望經濟穩健成長而降息前景放緩的環境，與經濟成長連動性高且利率敏感度低的非投資等級公司債型基金可作為配置核心，較保守的投資人則可以精選收益複合債型基金廣納各類債券機會，此外，美元利差優勢削減下，也可納入如新興國家當地公債型基金等非美貨幣資產，以分散美元部位、也分享非美貨幣升值潛力。

更多品觀點報導

南山人壽11月合併獲利61億 前11月EPS為2.15元！

群益00982A填息囉 掛牌以來含息報酬率近50%

