美聯準會再降息1碼！12月起停止縮表 鮑爾潑冷水：未必再降息

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）今天一如預期，調降利率1碼（0.25個百分點），是今年第二次降息，將聯邦基準利率目標區間降至3.75%-4%的區間，同時，聯準會也正式宣布自12月起，停止縮減資產負債表，結束2022年以來的「量化緊縮」（QT）縮表計畫。

自縮表計畫啟動以來，聯準會持有的國債和抵押證券，規模縮減約2.3兆美元，一旦停止縮表，意味貨幣供應，將轉趨寬鬆。

不過，聯準會並不想讓外界解讀猜測，降息循環已成定局，《CNBC》報導指出，聯準會主席鮑爾昨天提醒，大家不要想當然爾地認為，下次會議一定會降息；此次會議討論中，對於12月的行動方案存在嚴重分歧，到時候是否會進一步調降政策利率，目前還未可知。

鮑爾還補充說，19位聯準會官員中，越來越多人希望至少等待一個週期後再降息。

鮑爾對降息預期潑了冷水，立刻牽動市場情緒，芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch數據顯示，交易員預估12月降息的可能性，已從原本的90%降至67%。

聯準會聲明重申對勞動市場的擔憂，點出「今年就業增長速度放緩，失業率略為上升；近幾個月來，就業下行風險上升」，也重申通膨自年初以來上升，且仍然處於較高水平。

聯準會再度降息1碼，法人指出，此結果符合市場預期，市場反應相對平淡。然而，鮑爾對12月可能再度降息表達保留態度，美股一度下跌，終場收平，美元與美債殖利率則小幅上揚。

瀚亞投信分析，聯準會態度謹慎，政策方向仍將依據經濟情勢調整。此次降息後，基準利率區間降至3.75%至4%，有助壓低房貸與企業融資成本，進而刺激消費與投資。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，聯準會政策具前瞻性，但風險仍不可忽視。在缺乏完整數據的情況下降息，雖展現政策靈活性，卻也可能加深市場對政策透明度的疑慮。地緣政治與美國政府僵局仍為潛在變數，若政府停擺持續或貿易政策再度轉向，可能影響聯準會後續決策與市場信心。

周曉蘭建議，聯準會降息有利風險性資產，債券配置宜採中短天期且高品質的策略，並留意市場對通膨與政策動向的反應，廣納各類債市機會以分散風險。

柏瑞投信表示，隨著美國聯準會再次啟動降息，資金成本下降將為股債市場注入活水，同時年底消費旺季即將展開，零售與科技業營收亦可望同步受惠，使得美國股債市場將展現出同時具備「成長」與「防禦」的獨特優勢。

柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，美國股市在消費力與創新科技的帶動下，將延續強勁的成長動能。另一方面，債市則因經濟韌性與降息紅利，有望提供息收與價格上行的空間，可透過美利堅多重資產收益策略，把握AI紅利浪潮，並聚焦多元息收同時降低投組波動風險。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會雖然再度降息，但展望與市場預期有落差，各天期公債殖利率應聲彈升，十年期公債殖利率彈升10個基本點至4.0757%，其中，長天期債受利率波動影響大，以彭博美國20年期以上公債指數為例、單日下跌1.03%，反觀美國非投資等級公司債指數接近持平、僅微幅收低0.06%，美元指數彈升0.56%至99.22。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會降息環境可望嘉惠各類債市表現，不過市場過於樂觀預期降息也將牽動利率波動偏高，非投資等級公司債對利率波動敏感度低，更看重的是企業的基本面體質。當前整體企業槓桿比率不高，利息保障倍數接近於新冠疫情前的相對高水準，企業信用品質遠高於金融海嘯前，因此能支持較緊的利差，及處於歷史低檔的違約率。當前非投資等級公司債擁基本面強韌，信用品質提升，且收益水準具吸引力等多項利多匯聚，在股市評價面不斷攀高之際，不失為分散風險的投資選項。

FT投資級債20+ ETF（00982B）經理人洪慧珊表示，在經濟放緩、就業轉弱下，降息循環未結束，利率反彈正提供債券投資絕佳進場時機。

洪慧珊表示，本次利率決策會議呈現幾大重點。首先，聯準會以10比2票數通過降息一碼，新任理事米蘭（Stephen Miran）主張降息兩碼，堪薩斯聯儲主席施密德（Jeffrey Schmid）則認為應維持利率不變，顯示委員會內部對降息步調仍有分歧。

其次，聲明稿正式宣布12月1日結束量化緊縮（QT），此舉被市場解讀為在銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。

洪慧珊分析，鮑爾發言屬典型「預期管理」，旨在控制市場節奏而非轉鷹，從聲明稿措辭延續9月以來可能「進一步」降息說法，可看出政策方向並未改變。

她指出，第四季以來，國際資金已向固定收益型ETF流入逾577億美元，其中美國債市吸金372億美元，顯示投資人仍偏好固定收益產品；10月初避險情緒推升10年期美債殖利率一度跌破4%，也反映市場對降息期待。

展望後市，洪慧珊表示，聯準會人事變動將是市場觀察重點，現任主席鮑爾任期將於明年5月屆滿，美國總統川普已加速遴選新任主席，包括沃勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）等5位候選人已浮出水面。新任主席提名可能讓其提前參與明年3、4月利率會議，進而影響貨幣政策走向，為利率帶來進一步下調空間。

在降息趨勢與市場波動並存環境下，信評優質的中長天期債券因兼具穩健收益與資本利得潛力，投資人可考慮相關債券ETF。以00986B「FT金融債10+」來說，主要投資全球大型金融機構發行的優質債券，風險相對較低；00982B「FT投資級債20+」則精選信用評等BBB級的公司債。

國泰世華銀行認為，美國聯準會自12月1日起將停止縮表（QT），取消公債每月到期不再投資50億美元的上限，並維持MBS（不動產抵押證券）每月350億美元的再投資安排，到期本金將轉投於國庫券，顯示緊縮循環即將告終。

●總經：近期就業市場走軟成為Fed啟動降息的主因。緩步降息將有助降低企業與家庭融資成本，若未來川普政府推動減稅政策，基本面有望獲得進一步支撐。

●股市：聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比例高達八成，帶動美股創高。不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」, 宜逢波段拉回之際分批布局。

●債市：鮑爾淡化市場12月降息預期，降息機率由逾9成降至7成以下，使短線美債殖利率略有反彈，但長線降息趨勢不變。隨著穩定幣市場擴大、Fed增加短債配置及政策利率下行預期，短天期利率可望持續走低，而長天期利率因應景氣與發債規模，下行空間相對有限。

●匯市：短期內，歐洲央行仍保留降息選項、日圓偏弱，加上Fed 12月降息未定論下，美元維持相對強勢。若未來降息幅度超出預期、於明年底跌破3%，美元才可能出現明顯走貶。

「鉅亨買基金」認為，聯準會停止縮表並非流動性危機的預兆，而是為提前防範潛在風險，確保金融體系穩定。主席鮑爾在會後記者會上刻意淡化市場對連續降息的預期，顯示政策焦點已從抑制通膨轉向穩定經濟與金融環境。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，鮑爾多次強調「未來政策將依數據與風險而定」，凸顯聯準會內部對降息節奏仍存歧見。過去幾次會議投票顯示，委員對降息的時機與幅度並未形成共識，因此本次降息後「暫緩進一步行動」的表態，可能是鮑爾在內部平衡意見的策略。同時，這也反映出聯準會希望保留政策彈性，不願過早釋出寬鬆承諾，以免引發市場過度反應。

近期美國金融體系出現短期資金吃緊跡象，隔夜擔保融資利率（SOFR）多次高於聯邦基金利率上限，銀行間借貸成本上升、流動性收縮。張榮仁分析，在此背景下若繼續縮表，恐使金融市場壓力加劇。因此暫停縮表是一項「預防性」措施，有助於維持資金面穩定、避免市場信心動搖。

雖然部分地區銀行出現呆帳攀升，但美國大型銀行的資產負債表仍穩健，資本適足率維持高檔。「鉅亨買基金」指出，聯準會歷經次貸風暴、新冠疫情及矽谷銀行事件後，累積了豐富的危機應對經驗與政策工具，包括貼現窗口、臨時融資機制與流動性支援方案等，皆可在必要時迅速啟動。因此，暫停縮表更像是「先發制人」的穩定手段，而非反映市場恐慌。

從本次會議結果觀察，聯準會政策主軸已由「防通膨」轉向「維持金融穩定與經濟成長」。張榮仁認為，美國經濟基本面依舊穩健，消費支出與就業市場動能強勁，企業獲利連續優於預期，整體並無衰退疑慮。在流動性逐步改善的環境下，風險性資產有望持續獲得支撐，建議投資人可透過「鉅亨超底王」的定期定額+逢低自動加碼策略，穩健參與美股市場。

