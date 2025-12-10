美聯準會利率連3降 川普批鮑爾「死板僵硬」

美國聯準會今宣布降息一碼。

美國聯準會今天（11日）宣布降息1碼，是今年以來連續第3次降息。至於未來幾個月是否進一步降息，還存在不確定性。（戚海倫報導）

儘管聯準會內部存在分歧，導致未來幾個月是否進一步降息還不確定，但聯準會今年已經第三次降息。聯準會今天宣布降息1碼，使得區間為3.50%到3.75%，這是三年來的最低水準。

英國廣播公司BBC報導，政策制定者對於聯準會應該如何平衡相互衝突的優先事項存在分歧，一方面是疲軟的就業市場，另一方面是不斷上漲的物價。聯準會主席鮑爾在記者會上說，聯準會「處於有利情況」，可以觀望是否進一步降息。美國有線電視新聞網CNN報導，在鮑爾排除了立即升息的必要性後，華爾街股市上漲。聯準會官員預計，明年只會降息一次。

CNN報導，鮑爾說，就業市場的情況，可能比表面看起來更糟，但他也說，這不代表至今為止的官方就業數據是錯的，因為即時估算就業成長非常困難。美國總統川普則對聯準會今天的降息表示輕蔑，批評「幅度相當小」，川普也再次嘲諷聯準會主席鮑爾「死板僵硬」、「死腦筋」。