美聯準會收司法部傳票 鮑爾稱川普施壓藉口

美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)11日透露，聯準會已被司法部傳訊，並將此歸咎於美國總統川普(Donald Trump)施壓美國貨幣政策決定的非同小可行動的一部份。

鮑爾11日晚間發表聲明說，聯準會9日收到大陪審團的傳票，是和他去年6月針對聯準會大樓整修案在參議院的作證有關。

鮑爾駁斥了因為證詞或整修案而面臨刑事起訴威脅的可能性，並稱之為「藉口」。他表示，這項刑事指控威脅是因為聯準會基於對大眾利益的最佳評估來設定利率、而非遵從總統的偏向。

鮑爾說，應該要在川普政府的威脅與持續施壓的更廣大背景下，來看待這項前所未見之舉。

聯準會的雙重使命是維持物價穩定與降低失業率，而設定會影響到整體經濟借貸支出的關鍵利率，則是聯準會達成使命的主要工具。

川普已不斷施壓鮑爾和聯準會以便能更快降息。

鮑爾的任期將在5月結束。川普上個月在受訪時告訴美國政治新聞網Politico，他將以是否立即降息來評判鮑爾的接班人。(編輯：許嘉芫)