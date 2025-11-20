美聯準會政策會議紀要曝光 多數官員傾向年底不降息

美國聯準會多數官員認為，美國在今年年底，不需要再降息。

美國聯準會在19日，公布10月份會議紀要，內容顯示與會官員對於12月是否應該繼續降息，意見有所分歧，不過多數官員認為，今年年底前，應該不需要再降息。

聯邦「公開市場委員會」（FOMC）在10月底召開利率決策會議，會議紀要指出，許多聯準會官員認為，在2025年剩餘時間內維持利率不變「可能是合適之舉」。紀要還顯示，「有幾位」決策者反對在今年，再次下調基準利率。

會議紀要顯示，在討論貨幣政策的走向時，與會官員對於12月是否繼續降息意見分歧。然而，多數與會官員認為，根據他們對未來經濟的分析，在今年剩餘時間內，維持利率不變，較為適當。