美聯準會理事庫克警告：關稅效應顯現 明年通膨恐居高不下
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）3日警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。庫克也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。
庫克在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）演說時表示：「我與企業領袖交流後發現，提高的關稅轉嫁至消費物價，目前尚未完全發酵。」她指出，許多企業選擇先以較低價格消化庫存，之後才提高售價，另有一些則等待關稅不確定性消散後再漲價。
庫克又說：「因此，我預期未來一年通膨仍將處於高檔。」聯準會的長期通膨目標為2%。不過，她強調，若關稅對物價的影響比預期還大，或持續時間更長，她將「準備果斷應對」。
庫克3日也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。她不願進一步評論，但承諾「會繼續履行對美國人民所宣誓的職責。」
川普8月曾以庫克涉房貸詐欺為由，將其免職，但美國最高法院已禁止總統立即將她解職。
最高法院預計明年1月開庭聽取口頭辯論，這讓庫克至少能留任至開庭為止。
庫克是聯準會權力核心理事會中首位非裔女性，她的官司案可能對聯準會獨立行使職權帶來更廣泛的影響。
其他人也在看
各方利多激勵投資人信心 亞股收高韓股勁揚2.8%
（中央社香港3日綜合外電報導）美中緊張情勢緩和、美國聯邦準備理事會（Fed）降息及亞馬遜（Amazon）等熱門股財報強健，激勵人工智慧（AI）帶領的科技股漲勢再現，支撐投資人信心，亞洲股市今天應聲上漲。中央社 ・ 15 小時前
要鄭麗文搞清楚！游盈隆：台海要有永久和平「中國必須走向民主」
[Newtalk新聞] 中國不斷增加對台軍事威脅之際，國民黨新任主席鄭麗文主張避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的言行，認為兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切問題。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就是「中國必須走向民主。」台灣政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文。 游盈隆發文寫道，10月30日結束與習近平會談後，川普馬不停蹄，當天就搭乘空軍一號專機返美，直奔白宮參加萬聖節活動，不顧隔天APEC峰會。這種價值選擇令人印象深刻。10月31日，川普被問到「若中國武力犯台，是否會下令美軍協防台灣？」川普回答：「如果真有那一天，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼」。 游盈隆提到，川普還說：「習近平在川習會中完全沒提起那件事，因為他明白」、「習近平和他的人在很多會議中說過，川普任內，他們不會做那件事，因為他們知道後果」。把川普這些話串起來，其實意思已相當清楚，這是一種「川普式戰略清晰」，而不是戰略模糊，簡單地說，就是「中國最好不要輕舉妄動，否則美軍必將介入協防台灣」。 游盈隆分析：「這些話的用意中方應很明白，那就是，中新頭殼 ・ 33 分鐘前
美財長警告「再限稀土就加關稅」 中國回嗆：威脅無益｜#鏡新聞
美中稀土戰，又死灰復燃了嗎？美國財政部長「貝森特」前天（2日）警告，如果中國繼續限制稀土出口，川普政府準備好要提高關稅。對此，昨天（3日）中國外交部發言人「毛寧」表示：威脅和施壓，無助於解決問題。「毛寧」放完狠話後，再端出官腔說：中美當務之急，是認真落實兩國元首會談時所達成的共識，讓兩國經貿合作能夠更加穩定。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 24 分鐘前
黃國昌為私利連柯友友都打？她喊：立院的咆哮，難道是金錢交響曲？
吳靜怡指出，黃國昌平日在立法院咆哮如雷，揭弊正義人設立得高高的，誰知這內庫一掀，露出的竟是金錢交響曲的樂章？收了成衣大廠200萬，是不是就幫忙質詢詐騙案、質詢軍服採購，疑似打擊金主對手，這哪裡是為民喉舌，分明就是拿錢辦事？臭不可聞。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
輝達、亞馬遜領軍再衝高，那指週一續漲0.46%，道瓊回落226點
【財訊快報／陳孟朔】美股在締造「光輝十月行情」後，在11月第一個交易日呈現漲多跌少的格局；道瓊工業指數開盤一度追高約135點，但在耐吉和默克跨步挫跌的拖累下，終場倒吐約226點或0.48%。同日，標普、那指和費半依序漲0.17%、0.46%和0.59%向10月底締造的峰頂挺進。亞馬遜與OpenAI簽署380億美元算力大單，股價追高4%續破頂，並在科技七雄中稱王；輝達目標價獲Loop喊至350美元、市值再拚8.5兆美元，股價急漲2.17%；Alphabet擬發行美元多期債期限跨3至50年，股價彈0.9%破頂。紐約股市11月3日收盤時，道瓊工業指數收挫226.19點或0.48%至47,336.68點；標普500小升11.77點或0.17%至6,851.97點；那指上揚109.76點或0.46%至23,834.72點；費城半導體指數漲42.31點或0.59%，報7,270.97點，成份股中美光大漲4.88%最旺且破項，輝達和台積電ADR各漲2.17%和1.47%分居第五和第七旺，Credo下挫3.72%墊底。輝達受券商大幅上修目標價題材加持，盤中一度飆升4.4%，終場仍收高2.2%，市場焦點財訊快報 ・ 41 分鐘前
北捷板南線隨機傷人案！突然持美工刀攻擊高中生 女子遭判刑4年6月
去年11月間，北捷板南線發生持刀傷人事件，王姓女子搭乘捷運返家，卻突然持美工刀攻擊高中男學生，其他乘客見狀紛紛跳出來幫忙，王女最後被警方壓制逮捕。案經新北地院審理，考量王女患有思覺失調症，應減輕刑責，因此依殺人未遂罪判有期徒刑4年6月，刑期執行完畢後須接受2年監護。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
中企在峇里島絕美崖邊「蓋玻璃電梯」惹議 當局下令全面停工
根據《BBC》報導，一座被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex Cliff）的懸崖，以其壯麗造型聞名於世。然而，電梯工程初期施工時，巨大的電梯井工程已切穿崖面，破壞畫面在社群媒體上瘋傳，許多網友批評此舉「嚴重破壞自然景觀」並且會加速侵蝕。峇里島當局也指出，該工程並未取得完整...CTWANT ・ 41 分鐘前
道瓊歐洲600指數週一小漲0.07%，五個交易日首紅，三大股市僅德股收高
【財訊快報／陳孟朔】歐股在連四黑後，於11月第一個交易日勉力收高，道瓊歐洲600指數週一收盤小漲0.39點或0.07%至572.28點，盤中一度漲0.51%至574.79點的日高，旅遊休閒和汽車股撐盤，礦業和媒體是兩大拖油瓶。汽車股漲0.73%，在二十大類股稱后，只輸給漲1.76%的旅遊休閒類股。其中，法國雷諾跳高2.2%，管理層釋出在與中國吉利合作後，仍尋求擴大與其他全球製造商的協作空間；德國福斯彈2.3%，賓士漲2%。反觀礦業和媒體各挫跌1.46%和1.75%，成了兩大賣壓中心。主要股指分化，英國富時100指數回吐0.16%；德國DAX漲0.73%，為區域股市最旺所在，與歐股大盤同現五個交易日首紅；法國CAC 40指數跌0.14%。義大利富時MIB小升0.11%、西班牙IBEX 35微揚0.03%。區內資金流向呈現「德股強、法股弱、英股震盪」的結構。投資人持續觀望兩大美國變數，其一，聯邦政府是否結束停擺與撥款法案推進狀況；其二，最高法院將就關稅合法性舉行口頭辯論，關乎全球貿易與企業成本曲線。兩項事件在週內落地的訊號強弱，將牽動歐美風險偏好與類股輪動。財訊快報 ・ 39 分鐘前
《研究報告》淨流入居冠 美股基金超吸睛
【時報-台北電】受降息疊加貿易緩和預期，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計至10月29日止近一周，美國股票基金淨流入居冠、金額為60.16億美元，其次為全球新興市場15.69億美元。 針對近期國際情勢，安聯投信，市場高度聚焦習川會、科技巨頭財報和聯準會會議，聯準會如預期降息一碼，連續第二次會議降息，但對12月降息保持謹慎，中美元首會晤緩和雙邊緊張關係，雙方同意延長關稅休戰，暫緩實施相關出口管制新規並減少其他貿易壁壘。 安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場對中美即將達成貿易協議的期待和聯準會降息預期，激勵市場投資氣氛。時序跨入第四季中場，市場仍聚焦在中美貿易、聯準會利率政策、AI、雲端相關主題、財報表現、資本支出與產業展望；近期市場持續消化聯準會鷹派訊息、中美貿易進展，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素。 群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，從經濟面來看，美國經濟展現一定程度韌性，就業市場成長雖放緩，但較可能是因供給側因素所致，不暗示經濟將走弱，且先前聯準會預防性降息也有助經濟支撐，其他經濟指標也保持穩健或呈現擴張態勢。 企業財報方面，第三季時報資訊 ・ 51 分鐘前
《國際經濟》美經濟韌性 破解關稅末日論
【時報-台北電】川普4月宣布對各國課徵對等關稅時，眾多經濟學家預測美國通膨持續飆升和增加衰退機率。但企業和民眾趕在物價因關稅而上漲前補充庫存，讓「關稅末日論」到目前為止仍未發生，通膨也未如預期那樣失控。 美國目前通膨仍高，卻低於專家預測。即使面對美國近一個世紀最高關稅率，經濟仍持續成長。9月消費者物會指數（CPI）年增3％，高於聯準會2％目標水準。第二季國內生產毛額（GDP）季增年率3.8％，扭轉首季萎縮0.6％。 萬通保險（MassMutual）投資策略部主管科沃斯基（Kelly Kowalski）說，不確定通膨與經濟等發展情勢，是否會如同大家所想像那樣。 雖然高額對等關稅尚未帶來預期中的衝擊，但川普承諾會帶來的大部分好處也未出現，像來自關稅的稅收遠低財政部預測，本土製造業也未見復興。 研調機構Pantheon Macroeconomics分析海關資料後評估，財政部10月關稅達340億美元。雖然按維持此幅度來估算，全年關稅4,000億美元，但仍遠低財長貝森特8月時預測5,000億到1兆美元之間。 Pantheon表示，根據部分專家評估，目前企業支付關稅的有效平均稅率約12.5％，明顯時報資訊 ・ 56 分鐘前
特斯拉Q3全球銷量創高、歐洲探底，週一股價再漲2.59%，短線聚焦股東會
【財訊快報／陳孟朔】特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)今年在歐洲多國銷售續弱，瑞典10月新車註冊僅133輛、年比銳減89%，挪威、荷蘭與義大利約減半，西班牙亦近三分之一下滑；法國為少數例外，10月年增2.4%，但係以去年同期基期偏低為前提，年初至今前10個月累計仍年減30%。以單一市場觀察，德國前9個月純電註冊年增38%，惟特斯拉在當地銷量年減達50%，顯示整體電動車需求仍在擴張，但品牌競爭力與產品動能未能同步受惠。另據多國10月初步數據，北歐幾個核心市場的頹勢仍在延續。與此同時，特斯拉第三季全球銷量創高，主要受美國買家趕在9月30日稅收抵免調整前提前購車所致；然而歐洲市場受產品線老化與爭議效應影響，銷量已連續多季低迷。官方先前將年初疲弱歸因於Model Y換代與產線切換，但新版Model Y於歐洲交付已逾數月，地域市占仍未見明顯改善，反映同級競品密集上新與價格帶擠壓的壓力。特斯拉繼上日大漲3.74%後，週一追高11.81美元或2.59%至468.37美元，為史上次高，只低於去年12月17日締造收盤新高的479.86美元，成交額約393.04億美元居美個股之首。短線焦點轉向11月6財訊快報 ・ 1 小時前
《盤前掃瞄-國外消息》美股漲跌互見；亞馬遜飆升創新高
【時報-台北電】國外消息： 1.美股漲跌互見，亞馬遜飆升創新高 美股3大指數周1（3日）漲跌不一，除了道瓊走低外，標普500以及那指都收高，又以那指漲幅較大。股價收新高的亞馬遜大漲4%，盤後小跌0.1%，主要是OpenAI 跟旗下的AWS（亞馬遜雲端運算服務）公司，達成一項380億美元的AI基礎建設使用合約，市值高達5000億美元的OpenAI ，藉此不再受限於以往只能依賴微軟。 費半上漲0.6%，NVIDIA也大跌2%，盤後上漲0.9%。大漲2.2%的NVIDIA，盤後續漲0.13%，微軟表示，已取得NVIDIA晶片出口到阿拉伯聯合大公國的出口許可，不僅NVIDIA多達6萬多個A100晶片可輸出，還包括更先進的GB300 GPU。不過，微軟卻小跌0.17%。 同時，台積電ADR漲1.5%，盤後在平盤附近。英特爾跌1.2%，博通大跌2%，相反地，美光大漲近5%。大數據分析公司Palantir大漲3.6%，因為上季獲利與營收雙雙超乎預期，同時調高本季財測，營收估達13.3億美元，超過市場預估的11.9億美元。今年迄今，Palantir股價已飆漲超過1.7倍。 美股最新收盤價，道瓊跌226時報資訊 ・ 1 小時前
《國際經濟》關稅衝擊 美消費者荷包縮水
【時報-台北電】根據LendingTree的分析，由於美國總統川普的關稅政策，美國消費者的荷包在今年假日旺季將因此減少數十億美元。 11月2日是川普宣布「解放日」（liberation day）關稅政策屆滿六個月的日子。自關稅宣布後，部分食品和消費品的價格隨之上漲。隨著在倉庫中存放數月的假期商品終於上架，消費者將感受到更多因關稅帶來的衝擊。 網路貸款營運商LendingTree針對即將來臨的年終旺季進行分析，採用2024年冬季假期消費數據作為參考基礎。該公司估計，新關稅措施將使消費者和零售商的假期成本總計增加406億美元，其中消費者將承擔大部分額外關稅成本，預估達286億美元，相當於每位購物者平均多花費約132美元。 至於零售商，預料將吸收其餘的120億美元關稅額外成本。 LendingTree首席消費者信貸分析師舒爾茲（Matt Schulz）表示：「對多數美國人來說，在假期多花132美元是一筆可觀的數字。雖然可能不至於驚天動地，但確實會對許多家庭產生實質影響。這可能會促使人們今年減少送禮，或使人們承擔額外債務。」 舒爾茲說：「這是任何人都不希望做出的選擇。」 零售分析師向CNBC表時報資訊 ・ 56 分鐘前
美股重點新聞摘要2025年11月4日
今日操盤前瞻： 日本 10 月製造業 PMI 終值 澳洲央行利率決策 歐洲央行總裁拉加德談話 Uber 財報 輝瑞財報 美國 9 月貿易收支 美國 9 月耐久財訂單 美國 9 月工廠訂單 美國 9 月 JOLT鉅亨網 ・ 1 小時前
聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完
（中央社華盛頓2025年11月3日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。庫克在華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）演說時表示：「我與企業領袖交流後發現，提高的關稅轉嫁至消費物價，目前尚未完全發酵。」她指出，許多企業選擇先以較低價格消化庫存，之後才提高售價，另有一些則等待關稅不確定性消散後再漲價。庫克又說：「因此，我預期未來一年通膨仍將處於高檔。」聯準會的長期通膨目標為2%。不過，她強調，若關稅對物價的影響比預期還大，或持續時間更長，她將「準備果斷應對」。庫克今天也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。她不願進一步評論，但承諾「會繼續履行對美國人民所宣誓的職責。」川普8月曾以庫克涉房貸詐欺為由，將其免職，但美國最高法院已禁止總統立即將她解職。最高法院預計明年1月開庭聽取口頭辯論，這讓庫克至少能留任至開庭為止。庫克是聯準會權力核心理事會中首位非裔女性，她的官司案可能對聯準會獨立行使職權帶來更廣泛的影響。中央社財經 ・ 33 分鐘前
《美股》收盤速報:亞馬遜、輝達、美光帶頭衝 標普、那指、費半收高
【時報-台北電】由亞馬遜、輝達、美光等AI概念股領軍，周一(11月3日)標普500、那指、費半收高。亞馬遜漲4%，並創下收盤新高，OpenAI與Amazon Web Services達成380億美元運算量能協議，該結盟並將立即採用數十萬顆輝達GPU。資料中心業者Iren與微軟達成5年97億美元協議，將為微軟提供輝達GB300 GPU量能，亦給晶片股帶來提振，美光漲近5%，輝達漲逾2%，台積電ADR漲1.47%。Iren飆升漲11%。微軟宣布已獲川普政府的出口許可，可在阿拉伯聯合大公國引進輝達晶片。微軟並表示，到2029年底，在阿聯的投資總額將達到152億美元。 ★四大指數 美股道瓊下跌226.19點或0.48%，收47,336.68點。 S&P500上漲11.77點或0.17%，收6,851.97點。 NASDAQ上漲109.77點或0.46%，收23,834.72點。 費城半導體上漲42.31點或0.59%，收7,270.97點。 ★11大類股 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.70% 科技類股(SPLRCT)漲0.39% 醫療類股(SPXHC)漲0.13% 公用事業類股(SPLR時報資訊 ・ 1 小時前
輝達目標價獲Loop喊至350美元、市值再拚8.5兆美元，週一股價大漲2.17%
【財訊快報／陳孟朔】AI晶片一哥--輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)市值躍上5兆美元後，多空進入新一輪肉博戰；投行顧問Loop Capital將目標價由250美元大幅調高至350美元，為目前華爾街最高呼聲；以最新收盤202.49美元計，尚有約73%上行空間，對應潛在市值可望上看約8.5兆美元。市場平均目標價約231美元，顯示即便在高基期之上，賣方仍在持續上修模型假設與估值參數，反映數據中心AI循環的延長與放大。Loop分析師Ananda Baruah指出，生成式AI正進入下一波「黃金浪潮」，輝達位居超預期需求周期前沿，受GB200 NVL72機架與相關解決方案強勁拉動，未來12至15個月GPU出貨有望大幅成長。與此同時，Rosenblatt Securities也把輝達目標價自215美元上調至240美元，並稱公司近期對外數據顯示，至2026年底Blackwell系列晶片訂單總額上看逾5,000億美元，強化對高階GPU供需緊俏與長約化交付的預期。輝達股價連續兩天回吐4.55美元或2.2%後，週一翻揚漲4.39美元或2.17%至206.88美元，與10月29日締造的史上收市新高207財訊快報 ・ 1 小時前
《國際產業》微軟臂助 輝達晶片出口阿聯
【時報-台北電】微軟3日宣布，他們已取得將輝達晶片出口至阿拉伯聯合大公國的許可，成為美國首家從川普政府手中獲得這類批准的企業，為這家科技巨擘在波斯灣地區推動AI事業掃除障礙。 微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）3日接受路透採訪時表示，該公司去年已從美國政府獲得該類晶片出口的許可證，且已獲得今年的新許可證。 根據許可內容，微軟可出口相當於6.04萬顆A100晶片至阿聯，獲批准晶片將包含輝達更高階的GB300 GPU。 另輝達執行長黃仁勳近日表示，輝達靠著台積電在內的四家台廠協助，將最先進半導體製程「光速」移至美國亞利桑那州，朝著川普設下的重振製造業與減少依賴大陸目標邁進一大步。 黃仁勳接受福斯新聞節目訪問時表示：「在台積電、鴻海、緯創（Wistron）、Amkor與矽品精密企業協助下，我們如今已能在亞利桑那州全程生產全球最先進的AI晶片。」 川普上任後積極推動重振美國製造業與奪回關鍵技術領先地位的政策，有助於輝達加速在美國本土生產最先進晶片的計畫。 黃仁勳表示：「AI是一場產業革命，這是我們這個時代最重要的技術，甚至可能是有史以來最重要的技術。川普總統希望美國能在本土製造關時報資訊 ・ 56 分鐘前
亞馬遜與OpenAI簽協議股價飆4%! 美股漲跌互見、台積電ADR收漲
[Newtalk新聞] ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵美國股市人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響。美股主要指數3日多收漲，僅道瓊工業指數下跌226.19點。台積電ADR收盤上漲1.47%，收在每股304.89美元。 綜合外國媒體報導，OpenAI與亞馬遜雲端服務公司（AWS）簽署規模380億美元的交易，依據3日宣佈的協議內容，OpenAI將立即開始在AWS基礎設施上使用AI晶片大廠輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）執行工作負載。亞馬遜3日收盤勁揚4%至每股254美元，登上歷史新高。 另一方面，美國總統川普（Donald Trump）表示，輝達最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。在此消息傳出之後，輝達股價3日收盤上漲2.17%，Meta下跌1.64%、蘋果下跌0.57％、Alphabet上漲0.90%、微軟下跌0.15％。 美股3日收盤，道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。標準普爾500指數小漲11.77點，或0新頭殼 ・ 1 小時前
馬斯克預測2030年手機能預測你最想看和想聽的內容 iPhone出到第「24」可能就危險了
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日又語出驚人，他預測全球科技將發生巨大信傳媒 ・ 1 小時前