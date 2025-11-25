美聯準會降息希望再度升高！美股道瓊大漲664點、台積電ADR續漲

美股道瓊工業指數25日上漲664.18點，台積電ADR漲0.01%。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的市場預期再度升高，這股樂觀心理帶動美股4大指數25日收盤齊揚，延續前一日漲勢。道瓊工業指數上漲664.18點、1.43%，標普500指數上漲0.91%，那斯達克指數因科技股疲軟漲幅受限，上漲0.67%，費城半導體指數上漲0.16%，台積電ADR漲0.01%，收在284.68美元。

綜合外媒報導，一系列經濟數據似乎支持聯準會在12月進行今年第三次，也是最後一次降息。此外，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被認為是下一任聯準會主席的熱門人選，投資人認為哈塞特更有可能推動聯準會採取低利率政策，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在12月降息1碼的可能性接近83%。

美股25日收盤，道瓊工業指數勁揚664.18點或1.43%，收報47112.45點。標普500指數小漲60.76點或0.91%，收在6765.88點。以科技股為主的那斯達克指數上揚153.58點或0.67%，收在23025.59點。費城半導體指數微漲10.98點或0.16%，收在6714.18點。

焦點個股方面，Google母公司Alphabet股價上漲1.62%，創下歷史新高，該公司上週剛發布Gemini 3升級版人工智慧（AI）模型，傳出Meta正考慮從Alphabet購買晶片，輝達下跌2.59%，投資人可能認為輝達在AI晶片領域霸主地位受到威脅。其他大型股特斯拉上漲0.39%、Meta上漲3.78%、微軟上漲0.63%、蘋果上漲0.38%、亞馬遜上漲1.5%。

