美聯準會降息1碼 新台幣震盪走貶

10月最後一天，台股可望風光作收嗎？受到30日美股4大指數收黑，台股31日開盤一度翻黑，隨即一路上攻，早盤一度最高來到2萬8484點，漲超過190點。權值股台積電穩站1500元，早盤最高一度1520元、漲15元。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，「短線上市場的關注焦點，其實並不會受到聯準會的政策方向有過大的影響。反而會去看重就是大型科技股未來的展望，以及中美貿易的相對緩和。台股目前來看的話，其實反映的就是對於明年AI的這些資本支出擴張，所帶來的正面效益。」

專家認為，11月台股基本面有所支撐，高檔容易出現震盪拉回、再創新高。只是相較台股強勢上漲，近兩天的新台幣兌美元走勢卻似乎受到美國聯準會降息1碼，以及12月未必會再降息消息影響呈現走貶，31日新台幣兌美元以30.76元開出，貶4.5分。

央行副總裁朱美麗30日表示，如果台灣經濟前景看好，外資對台股有信心，資金持續湧入會帶動新台幣偏升，但市場匯率升貶難以估計。市場關注，如果台幣接下來走升，會不會影響12月央行的利率決策？

亞太商工總會執行長邱達生認為，「我覺得要看12月那個時候的台幣匯率走勢而定，因為現在看起來就是說，台灣今年的總體經濟情勢，在AI需求的強勁拉抬表現是出乎預期地好，所以現在降息的整個的必要性並不是很高。」

專家認為，央行接下來會持續觀察台幣匯率走勢，畢竟如果新台幣升值，對於原本就受到美國對等關稅影響的傳產業者，恐怕是雙重打擊。

