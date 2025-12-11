美聯準會降息1碼 美股4大指數收紅

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，「聯邦公開市場委員會（FOMC）的所有成員都一致認為通膨過高，希望通膨下降，並一致認為勞動市場已經疲軟，存在進一步的風險。」

美國聯準會一如市場預期降息1碼，這也是今（2025）年以來第3次降息。不過鮑爾表示，聯準會決定降息並不是一件簡單的事，必須在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。不過對於聯準會的決策，卻引發美國總統川普（Donald Trump）再度不滿。

美國總統川普表示，「這位聯準會主席是個死板的人，你知道你得跟他較勁，不過跟他較勁沒費什麼力，他公佈的數字我覺得相當小，本來至少可以翻倍。」

在聯準會宣布降息後，美股4大指數收紅，但甲骨文財報失利，拖累11日台股開高走低，包含像是台積電等AI概念股表現疲弱，盤中一度失守1500元大關，盤中最低一度來到1475元、跌25元。對於美國聯準會宣布降息一碼，各界關注18日央行理監事會議的利率動向。

亞太商工總會執行長邱達生指出，「央行現在其實還是在打房，所以如果說這個時間降息就有一點前後矛盾，所以說維持利率不變和維持信用管制，應該是這一次理監事會的一個主軸。」

市場預期央行將維持利率政策不變，除非CPI年增率低於1.5%才有可能解凍；至於第7波信用管制措施是否鬆綁？恐怕也牽動房市交易熱度。