美聯準會3度降息 隱藏雙危機 專家:防景氣硬著陸

美國聯準會宣布第三次降息基準利率1碼，將聯邦資金利率目標區間調降至3.5%至3.75%，同時啟動每月400億美元的國債購買計劃。此舉旨在防止美國經濟硬著陸，因美國目前面臨就業市場持續降溫與通貨膨脹雙重危機。通膨影響尤以牛肉價格最為明顯，過去一年牛排及絞肉價格上漲15%，遠高於整體食品3%的通膨率。同時，11月美國裁員數量超過7萬人，年增24%，顯示就業市場低迷。

牛肉價格飆漲成為美國頑固通膨的明顯指標，根據報導，內布拉斯加州作為美國主要養牛州，從飼養、生產到銷售各環節都感受到通膨壓力。肉品公司表示，一箱嫩里肌牛排的成本約為1800美元，比2至3年前上漲了約25%至30%。養牛農民的成本在過去5年內更是飆漲50%，導致利潤變得微薄。

內布拉斯加牛肉委員會行銷總監Adam Wegner表示，生產者目前面臨的最大問題是在高消費需求下，有誘因將牛隻賣到食品供應系統。由於乾旱導致牧草不足，牧場主通常需使用穀物補充飼料，這成為農民額外的成本負擔。今年美國牛群數量創下75年來最低紀錄，市場供不應求，促使川普開放以較低關稅將阿根廷牛肉進口量提高四倍，整體進口牛肉可望來到16%。

不過，田納西大學農業系教授Andrew Griffith認為，進口牛肉短期內不會對絞肉牛價格產生太大影響，最終能讓價格下降的是提高生產、保留母牛並讓牠們開始生產。面對經濟挑戰，美國聯準會主席鮑爾宣布將政策利率下調四分之一個百分點，希望鼓勵企業借貸、消費及雇用更多員工，同時刺激消費者花錢，為經濟注入活水。

降息消息公布後，美股10日全面收高，道瓊上漲近500點，標普500指數直逼歷史新高。投顧公司執行長Nancy Tengler表示，聯準會透過資產負債表提供額外寬鬆政策，她認為通膨會持續小幅下降。東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，降息目的是為了防止景氣出現「硬著陸」，避免經濟急轉直下進入衰退。

聯準會最新預估上調明年經濟成長，並下修通膨預期。德意志銀行分析師逆風預言，2026年不排除「升息」，因為現在是美國數十年來不伴隨衰退的降息周期。邱達生則認為，明年可能會降息1碼，但明年六月的點陣圖可能會更加寬鬆，因為屆時新的聯準會主席可能會貫徹川普的意志。

儘管鮑爾已轉為「溫和鷹派降息」，川普對他仍不滿意，稱鮑爾是「死腦筋的聯準會領導者」，認為降息幅度應該至少加倍。鮑爾將於明年5月卸任，川普正加快面試下任聯準會主席，表示他要找在利率問題上誠實的人，並認為美國利率應該要成為全世界最低的。美國經濟未來走向，將取決於下週政府公布的就業與通膨數據。

