美聯社揭尼泊爾助中監控流亡藏人 美交換技術成發展助力

西藏流亡政府官員指出，過去每年都有數千名藏人逃往尼泊爾，在2000到2004年間共有9205人出逃；但到了2020到2025年間，逃亡人數卻僅剩81人。西藏流亡政府表示，邊境管制加嚴、尼泊爾與中國關係升溫，以及「前所未有的監控」，是導致藏人逃亡人數驟減的原因。

尼泊爾與中國合作設監視器

美聯社報導，中國公司宇視科技自2016年起，便協助尼泊爾政府推行首個「安全城市計畫」，在尼泊爾首都加德滿都安裝監控攝影機，最初監控範圍只包含道路周邊，後來逐漸擴展至觀光區、宗教場所、國會大廈等區域。

迄今幾乎所有尼泊爾的監視器都是海康威視、大華及宇視科技等中國公司生產，其中還有許多監視器安裝人臉辨識和AI追蹤軟體。

加拿大西門菲莎大學教授薛斯塔（Rupak Shrestha）的研究則發現，尼泊爾警方與中國使館密切合作，讓警察接受培訓，學習用監控攝影機識別與「自由西藏運動」相關的潛在標誌，並揪出異議行為。

美聯社：美國轉移技術助中國發展

美聯社調查指出，中國出口的監控設備是基於美國開發的技術，例如亞馬遜網路服務（AWS）向海康威視和大華等公司提供雲端服務。依照美國商務部規定，美企與這兩家公司交易雖不違法，但受到嚴格限制。

協助尼泊爾設置第一批監視器的宇視科技，則是從美國惠普（HP）旗下中國監控影像業務中拆分出來的獨立公司。美聯社也曾揭露，過去10年中國用於監控國內外官員的技術，主要來自IBM、Oracle和Microsoft等矽谷公司。

中國前官員控流亡美國仍遭監控 美聯社揭北京技術來自矽谷

美聯社稱，數百家美國科技公司過去曾以在中國開展研發業務，換取進入中國龐大市場的機會；中國企業則透過吸引人才、獲取研究成果，有時甚至直接用抄襲等手段，企圖逐步瓦解美國的領先地位。

即使已有美國官員指控中國從事經濟間諜活動，這些技術流動仍持續發生；美聯社報導，過去5屆美國政府一再允許，甚至積極幫助美國公司向中國警方出售技術。

美國在過去10年陸續推出相關制裁措施後，對中國企業的技術轉移大致上已停止。不過仍有業界人士認為為時已晚，中國這個曾經的科技落後國家，如今已成為全球最大的監控技術出口國之一。

逃離中國後卻是另一座巨大監獄

流亡藏人南琪（Namkyi）15歲時因抗議中國統治而被逮，雖然成功逃至尼泊爾，但現在，沉默成了她的求生之道。南琪說：「即使我們名義上是自由的，但遍布各地的監視攝影機，讓我們就像活在一座巨大的監獄裡。」

對此，中國外交部否認脅迫美國或他國公司轉移技術，或與尼泊爾合作監視流亡藏人，稱是「別有用心、徹頭徹尾的捏造」，並表示，企圖利用涉及西藏問題干涉中國內政、抹黑中國形象、破壞中尼合作氛圍的行徑，都不會得逞。

