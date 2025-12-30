美聯社揭露 中國正嚴禁維吾爾語音樂

鏗鏘有力的唱腔，配上傳統樂器，這是一首充滿民族特色的維吾爾歌曲。

不過在中國新疆，只要接觸這樣的音樂，就有可能面臨牢獄之災。國際媒體《美聯社》獨家取得一份去（2024）年10月在喀什的會議錄音，會議上有官員警告民眾，如果違法下載、分享，甚至聆聽被查禁的維吾爾語音樂，就有可能面臨拘留處分。此外，會議上還建議民眾，日常生活中應該避免使用常見的穆斯林問候詞「願真主使你平安」，要改說「願共產黨保佑你」。

倫敦亞非學院民族音樂學教授哈里絲表示，「一方面，中共自詡為維吾爾文化的保護者，另一方面，它也謹慎防堵任何『危害民族團結』的言論，或者就我看來，其實是任何言論自由的表達。」

中國官方列出7類問題歌曲，包含有宗教意涵、煽動關於中共的謠言、宣揚極端主義等等。不過實際上，內容提到信仰或愛情，都有可能被官方擴大解讀成鼓吹極端主義。可能被禁止的音樂類型，則從傳統民謠到饒舌都有，幾乎包含任何用維吾爾語演唱的音樂。美聯社查閱判決書發現，目前已經有一位維吾爾音樂製作人因為上傳包含敏感內容的音樂到雲端，被判處3年徒刑。

人權活動家、歌手馬赫穆特說，「即使是對普通維吾爾人來說，禁止語言、音樂、歌曲，能代表我們民族的一切事物都令人絕望，感覺生不如死。」

包含聯合國在內，許多媒體與非政府組織多次指控，中國官方為了控制新疆的維吾爾文化，在當地設立在教育營，做出強迫勞動、強制節育的行為，可能已經構成危害人類罪。不過，中共始終否認相關指控，並表示官方是在打擊恐怖主義，捍衛新疆的安全與穩定。