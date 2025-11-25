美聯社調查：美國祕密監控百萬駕駛 「壓到白線」都可能被盤查

美聯社調查發現，美國邊境巡邏隊正在運作一項祕密的「預測情報」計畫，鎖定全國上百萬名駕駛。透過偵測行車軌跡、過夜地點或移動模式，只要被演算法認定「行蹤可疑」，駕駛就可能在路邊遭警方攔查，理由甚至可能只是壓到白線、沒打方向燈或超速。

來自休士頓的蕭特（Alek Schott）就遇過一次離譜經驗。他開車往返休士頓與德州南部，並在美墨邊境附近過夜，隔天早上與同事會合——但德州警方卻「全部知情」。他被扣留在路邊近一小時，車子被裡外搜過一遍，最後一無所獲。蕭特已提出訴訟，目前仍在審理中。

影片中能看到警員 Joel Babb 上前攔查時說：「嘿，兄弟你好……唯一的原因是你剛剛有點壓到路邊白線。」語氣看似關心，但背後其實牽動整套監控系統。

法律學者：監控正被「武器化」

有學者警告，這套龐大監控基礎設施正被「武器化」。加州舊金山法學院憲法民主中心主任 Nicole Ozer 表示：「這整套監控系統正被用來攻擊民眾，威脅個人權利與安全。」

遭攔查的蕭特也直言，他希望「主動式執法」被立即禁止，並強調如果資料庫存在，就必須嚴格控管，不能讓執法單位任意存取人民的個資。

CBP：為國安需要、不便公開細節

美國海關暨邊境保護局（CBP）回應，車牌辨識的目的是打擊犯罪網路，並強調使用上有嚴格規範，但基於國安理由，無法說明具體用途。

事實上，這套系統約十年前上線，原本是為了追查毒品、人口販運等非法跨境行動，但如今功能擴張到境內監控。隨著川普政府加強移民執法，CBP 更預計獲得 27 億美元（約新台幣 843 億元） 經費擴建系統，引發更多法律與憲法層級疑慮。