美聯社：委臨時總統疑雲重重 美緝毒局多年蒐證

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國本月初採取行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並押送他至紐約就毒品相關罪名接受審判。川普不久後支持馬杜洛副手羅德里格斯成臨時總統，並讚對方是美國穩定委國、打擊毒品貪腐與經濟混亂的首選合作夥伴。

美聯社報導，但川普（Donald Trump）沒說的是，馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美押送離境之前，身為馬杜洛長期盟友的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）早已是美國緝毒局（DEA）長期關注的對象。

廣告 廣告

事實上，根據美聯社取得的紀錄及超過6位現任與前美國執法官員的說法，美國緝毒局至少從2018年開始就握有羅德里格斯的詳細情報檔案，將她的往來對象以及從毒品交易到黃金走私等的指控一一建檔。

紀錄顯示，一名線民2021年初告訴美國緝毒局，羅德里格斯利用瑪格麗塔島的飯店作為掩護進行洗錢。

2022年，她甚至被列為美國緝毒局的「優先目標」（priority target），而所謂的優先目標，是針對那些被認定對毒品交易有「重大影響」的嫌疑人所保留的稱號。

直到去年，她仍與擔任馬杜洛中間人的沙柏（Alex Saab）有所牽連。沙柏2020年因洗錢罪名遭美方逮捕，2023年，時任美國總統的拜登（Joe Biden）為了交換被委內瑞拉關押的美國公民而將其特赦。美國緝毒局的紀錄顯示，即便在沙柏獲釋後，美方仍持續調查羅德里格斯在沙柏贏得政府合約中所扮演的角色。

美國政府從未公開指控羅德里格斯涉及任何刑事不法。但根據美聯社了解，羅德里格斯的名字出現在10多起的美國緝毒局調查之中，其中幾項仍未結案，這些調查涉及從巴拉圭、厄瓜多到鳳凰城與紐約等地的執法人員。美聯社未能得知每起調查的具體重點。

● 專家：調查對象不等於具備起訴證據

美聯社檢視的紀錄並未明確指出羅德里格斯被列為「優先目標」的具體原因，但這項標籤需大量文件支持，以證明投入更多調查資源的必要性。此外，美國緝毒局手上隨時都會有好幾百個「優先目標」，被列為優先目標並不代表一定會遭刑事起訴。

羅德里格斯2018年成為馬杜洛的副總統，自此備受美國緝毒局關注，對此，邁阿密前聯邦檢察官朗肯海默（Kurt Lunkenheimer）表示：「她當時正崛起，因此成為優先目標並不令人意外。關鍵在於，一個人成為調查焦點與有足夠證據提出起訴是兩回事。」

委內瑞拉通訊部並未回應採訪電子郵件。

美國緝毒局與美國司法部同樣未對相關詢問作出回應。當被問及川普是否信任羅德里格斯時，白宮引述川普稍早提到他和這位臨時總統「有很好的對話」。

● 犯罪混合政權 反對派與學者示警

即便川普政府試圖讓她成為後馬杜洛時期維護美國在動盪委國利益的關鍵人物，分析組織犯罪的基金會「洞察犯罪」（InSight Crime）共同主任杜德里（Steve Dudley）表示，美國緝毒局對羅德里格斯的關注依舊不減。

多年來調查委內瑞拉的杜德里說：「當前委內瑞拉政府是犯罪混合政權。要能在這個體制內掌權，協助犯罪活動是最基本的。」他說，「這不是體制內的漏洞，而是體制本身」運作方式。

這種說法也獲委內瑞拉在野領袖馬查多（Maria Corina Machado）認同，說美國司法體系對羅德里格斯的底細背景「十分清楚」。

56歲的羅德里格斯是馬杜洛忠實親信，在川普第一個總統任期期間，她曾積極向美國爭取投資，不僅聘請與川普關係密切的遊說團隊，還曾指示國營石油公司捐贈50萬美元給川普就職委員會。

這波「魅力攻勢」在川普施壓馬杜洛舉行自由公正大選時，以失敗告終。2018年9月，白宮對羅德里格斯祭出制裁，指她是鞏固馬杜洛威權統治的重要助手。歐洲聯盟此前也已制裁過她。

不過，這些指控主要著眼於她對委內瑞拉民主構成的威脅，並未涉及她是否參與貪腐。

曾率美國緝毒局調查委國高官的扎查里亞斯維茲（Rob Zachariasiewicz）指出：「委內瑞拉是一個破敗國家，在最高權力階層的支持下從事恐怖主義、貪腐、人權侵害與毒品交易，這樣的分析與政治立場毫無干係。」他說，而「羅德里格斯一直都是這個犯罪集團的一分子」。

美聯社取得的美國緝毒局調查紀錄，罕見讓該單位對羅德里格斯的關注曝光。

其中一個紀錄引述未具名線人，稱羅德里格斯與在瑪格麗塔島上幾個用來作為洗錢掩護的飯店有關聯。美聯社無法獨立核實此訊息。

美國長期視這座位於委內瑞拉本土東北方的度假島嶼為毒品通往加勒比海和歐洲運輸路線的戰略樞紐。多年以來，包括墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）所屬西納羅亞集團（Sinaloa）在內的多位毒梟，都曾在當地被捕或藏匿。

其他紀錄還顯示，美國緝毒局正調查羅德里格斯在馬杜洛「喬事人』沙柏贏得政府合約一事中所扮演的角色。」

在另一獨立案件中，美國緝毒局紀錄也顯示探員很關注羅德里格斯是否涉及委國政府與納西夫-斯魯吉（Omar Nassif-Sruji）之間的貪腐交易，畢竟，納西夫-斯魯吉是羅德里格斯長年伴侶納西夫（Yussef Nassif）的親戚。

納西夫-斯魯吉未回應電子郵件及簡訊詢問，他的律師也否認其客戶涉及不法，強調未遭任何起訴。

美國緝毒局的種種調查，凸顯出「權力」長久以來在委內瑞拉的施展方式。

● 調查成為槓桿 美方對羅德里格斯施壓

委內瑞拉遭國際透明組織（Transparency International）列為全球第3貪腐的國家。美聯社報導，對羅德里格斯而言，美國緝毒局的各項調查如同頭頂上懸著一把利刃，具體化川普於馬杜洛下台後不久的警告：若她不配合，就會「付出極大代價，很可能比馬杜洛還大」。川普還強調，希望她能協助美國「全面取得」委內瑞拉豐富的石油及其他自然資源。

路易斯安那州杜蘭大學（Tulane University）長年研究委內瑞拉問題的教授史邁德（David Smilde）說：「在一個高度貪腐的政權中擔任領袖超過10年，成為調查重點在邏輯上說得通。」

他表示，羅德里格斯「一定心知肚明，而這也讓美國政府抓到對她的施力點。她可能擔心，若不遵從川普政府的要求，自己會像馬杜洛一樣被起訴。」（編譯：蔡佳敏）1150118