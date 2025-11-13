美聯賽揚獎 老虎史庫柏蟬聯
本報綜合外電報導
2025年MLB賽揚獎13日揭曉，結果毫無懸念；底特律老虎王牌左投史庫柏蟬聯美聯賽揚獎，而匹茲堡海盜當家球星史金斯則以全票之姿勇奪國聯賽揚獎。
現年28歲的史庫柏，成為史上第23位多次奪得賽揚獎的投手，也是僅第12位能連莊該獎項的選手；這位出身西雅圖大學、2018年第9輪被老虎選中的投手，從無人看好的潛力股，蛻變為全聯盟最具統治力的先發王牌。
史庫柏本季再度繳出令人咋舌的數據：31場先發、防禦率2.21（美聯最佳）、241次三振、WHIP僅0.89，同樣是全MLB最低；他的變速球依舊是聯盟最具破壞力的球種，搭配火力強勁的四縫線速球，讓對手打擊率僅.200、OPS.559，三振率高達32.2%。
2023年曾因傷長期復健的他，如今展現更成熟的控球與球路設計能力，也在季後賽證明實力，3場先發僅失4分自責、狂飆36K，帶領老虎闖進分區系列賽。
年僅23歲的匹茲堡海盜王牌史金斯去年才得了最佳新人，今年就拿下投手最高榮譽的賽揚獎；今年國聯賽揚獎決選名單中，還有洛杉磯道奇的山本由伸，以及費城人左投桑傑士。
史金斯2023年被海盜以狀元籤選走，本季自責分1.97名列大聯盟第一，國聯排名第2的山本由伸是2.49，美國聯盟最佳投手的史庫柏也有2.21。他調整後的自責分率（ERA+）高達217，不但大聯盟第一，216次三振也名列國聯第2，更是海盜右投手中，投出三振次數最多的。
