美聯邦上訴法院開綠燈 暫允川普「訴訟期間」繼續對全球徵收10%關稅

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美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）日前做出關鍵新裁決，宣布在相關訴訟仍在法院審理期間，美國政府得「繼續徵收」2月份開徵的10%全球性關稅，這項法院決定，間接讓川普（Donald Trump）政府獲得一場重勝利。

而且美媒報導中還提到，上訴法院審理法官在其判決書中總結指出，認為聯邦政府在此案的法律攻防上，「極有可能贏得最終訴訟。」本次司法爭議核心，是總統川普今年2月強行實施的暫時性10%全球關稅。

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在此之前，最高法院才剛剛在2月推翻，白宮2025年對全球幾乎所有國家開徵的「雙位數高關稅」。當原本的稅金手段被最高法院封殺後，川普政府隨即又找出一條法案，援引《1974年貿易法》第122條（Section 122），啟動這波在7月24日到期的10%全球關稅措施。

2026年2月20日，美國聯邦最高法院宣告總統依據《國際緊急經濟權力法》逕行徵收的關稅違憲。（美聯社）

封印半世紀的法條首度啟用

值得注意的是，美媒回溯過往檔案紀錄，這個《1974年貿易法》第122條條文在過往歷史上，「從未」被任何一任總統或內閣，用來作為加徵進口稅的法源依據。該條款允許美國總統，在面臨緊急狀況之際，有權「在無需國會批准」下，直接對全球加徵最高15%的進口關稅，限期最長150天；倘若150天期滿仍欲延長關稅期限，則必須取得美國國會的正式投票批准授權。

第122條的立法宗旨，主要是為了解決法條條文所謂的「根本性國際收支問題」。而目前訴訟核心爭論點，就是如何定義文字範圍，是否涵蓋川普政府最在意、也是這一系列加稅的導火線：貿易赤字（Trade deficits）。川普內閣極力主張，認為貿易赤字即屬於國際收支危機一環，但此舉卻讓全美進口商與中小企業感到強烈不滿。

訴訟恐將纏訟到最高法院

事實上，紐約美國國際貿易法院（Court of International Trade）5月的判決中，一度認定川普這個10%全球關稅，屬於違法行為。當時三名法官組成的合議庭，以2比1表決結果，判定總統川普過度擴張解釋關稅裁量權，並在判決書中痛批，這波加徵關稅未經合法授權，而這份判決結果，也讓美國許多和進出口相關的中小企業，對聯邦政府提起集體訴訟以求自保。

2025年7月23日，美國總統川普宣布對日關稅稅率後，《讀賣新聞》在東京街頭發送號外。（美聯社）

沒想到僅一個月後，聯邦巡迴上訴法院卻徹底翻轉結果，允許美國財政部與海關機構，在最終判決出爐前可以依法持續課稅。而法律專家普遍認為，這場關稅大戰，最終將毫無懸念地又會持續纏訟至最高法院。

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