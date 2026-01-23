美聯邦參議員蓋耶哥率團訪臺 展現對我堅定支持

記者郭曉蓓／臺北報導

美國聯邦參議員蓋耶哥率團訪問臺灣，將晉見總統賴清德，是今年首位訪臺的美國國會議員。外交部長林佳龍對蓋耶哥參議員一行來訪表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對臺灣的堅定支持。

外交部表示，美國聯邦參議員蓋耶哥偕資深國會幕僚於本月22至24日訪問臺灣，在臺期間，將晉見賴總統及副總統蕭美琴等我國政府高層，並由林佳龍設宴款待，就臺美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部指出，蓋耶哥曾於2018年以美國聯邦眾議員身分訪臺，並多次表達對臺美安全關係的高度重視；也積極支持雙邊深化經貿合作、推動解決雙重課稅問題，並致力促成臺北與亞利桑納州鳳凰城直航。此行是蓋耶哥首度以聯邦參議員身分來訪，且是今年首位訪臺的美國國會議員。近期臺美完成關稅談判總結會議、臺北－鳳凰城航線也順利啟航，蓋耶哥在臺美關係達成多項重要里程碑之際訪臺，更具指標意義。

外交部說，將持續在「總合外交」核心策略下，與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，深化臺美緊密夥伴關係，促進臺美共同利益，並進一步維護區域的和平、穩定與繁榮。